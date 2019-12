Het jaar 2019: van keiharde lobbyist naar klimaatdrammer!

Kennen we Paul Polman allemaal nog? Polman is de voormalige topman van Unilever die begin dit jaar zijn functie neerlegde. Jarenlang was hij dé lobbyist die Mark Rutte tot zeer komische toneelstukjes dwong om de afschaffing van de dividendbelasting te verdedigen. Jarenlang heeft hij in de achterkamertjes voet bij stuk gehouden: Unilever zou alleen zijn hoofdkantoor verplaatsen naar Rotterdam als Rutte de dividendbelasting schrapte.

Maar dit is de oude Polman – althans als we hem moeten geloven – want nu heeft hij een nieuwe roeping gevonden. De Groene Messias en de Groene Khmer bezochten hem in een visioen, en Polman zag het licht. Hij gaat de wereld verbeteren: weg met de armoede en het stoppen van klimaatverandering zijn zijn nieuwe levensdoelen!

De noodzaak om armoede en ongelijkheid uit te roeien en de klimaatverandering tegen te gaan, is nog nooit zo dringend geweest.

De zoveelste zakenman en lobbyist die van de ene lobby naar de andere overspringt. Polman is er volgens mij achtergekomen dat de groene lobby zeer lucratief voor de portemonnee is; en aangezien hij toch is uitgespeeld bij Unilever heeft de beste man een nieuw levensdoel gevonden.

Imagine!

Om deze doelen te halen heeft hij een nieuwe stichting opgericht die een naam draagt waar de linkse Gutmensch van klaarkomt: Imagine.

Als een ware John Lennon gaat Polman zelf de klimaatverandering bestrijden, terug naar het ideale klimaat zoals het hoort, aldus Polman. Wat dit ideale klimaat dan is, dat horen we ze dan helaas nooit uitleggen.

Van lobbyist naar groene activist, het klinkt allemaal nobel. Hoe oprecht het is, dat is nog maar de vraag. Het is net of Polman nog wat deugpunten probeert te scoren op z’n oude dag. Polman was ooit een lobbyist en zal dit blijven. Hij is nu gewoon overgesprongen naar de zeer lucratieve groene lobby. Verstandige keus wat mij betreft, als opportunist moet je gewoon meebuigen om je centjes te verdienen. Iets wat Polman als geen ander snapt.