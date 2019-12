Hiep hiep hoera voor Dierenpartij: dienen wet in om aftandse tokkietraditie vuurwerk eindelijk te verbieden

Driewerf hoera voor Esther Ouwehand van de PvdD, die een wetsvoorstel indient om consumentenvuurwerk in Nederland eindelijk eens te verbieden. Weg met deze schadelijke tokkietraditie.

31 december 2019 is de lucky day van de Dierenpartij. Niet alleen krijgen ze alle lof toegezwaaid door Thierry Baudet, maar ook komen ze nog eens met een dijk van een wetsvoorstel aanzetten. Op de dag dat bijna heel Nederland zich kapotergert aan die Aldi-pilsdrinkende aso’s die hun halve bijstandsuitkering met oorverdovende knallen letterlijk de lucht in staan te schieten, doet de PvdD iets productiefs: ze nemen het initiatief om die levensgevaarlijke en bloedirritante ‘traditie’ eindelijk tot het verleden te laten behoren.

Op hun eigen website schrijft de partij:

“Na jarenlange door het kabinet onbeantwoorde smeekbedes van politie, brandweer, burgemeesters, artsen, ziekenhuizen, milieuorganisaties en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dient de Partij voor de Dieren een initiatiefwet in voor een verbod op consumentenvuurwerk. “De Partij voor de Dieren voert al jaren het verzet aan tegen consumentenvuurwerk”, licht Ouwehand haar wetsvoorstel toe. “Lange tijd stonden we vrijwel alleen, maar de gelederen beginnen ook bij andere partijen te breken. Minister Grapperhaus liet doorschemeren met meer maatregelen te komen als de komende jaarwisseling weer uit de hand loopt. Op evaluaties kunnen we niet meer wachten. Het is nu al, vóór de Nieuwjaarsnacht, volstrekt duidelijk dat de vuurwerktraditie onacceptabele overlast en schade veroorzaakt.” Het zijn vooral omstanders en voorbijgangers die letsel oplopen door vuurwerk. Andere slachtoffers zijn longpatiënten die gedwongen moeten binnen blijven vanwege het fijnstof dat vrijkomt bij het afsteken van vuurwerk en huisdieren die in totale paniek raken van alle knallen, omdat ze de oorzaak van het lawaai niet kunnen duiden. Steeds luider klinkt daarom de roep om een verbod op consumentenvuurwerk.”

Prima! Het moet maar eens afgelopen zijn met die wanstaltige gewoonte dat in de laatste week van het jaar tieners gewoon bommen en granaten tot ontploffing brengen in de straten, daarbij in het gunstigste geval kinderen, huisdieren en ouderen de stuipen op het lijf jagen, en in het ongunstigste voor permanent letsel en miljoenen aan schade veroorzaken.

Dus: hup, hup, Dierenpartij! Weg met dat consumentenvuurwerk. Eén gemeentelijke show is net zo leuk, en geeft minder rommel en overlast. En wie weet gaan de tokkies ook eens iets nuttigs met hun tijd en geld doen. Een mens mag hopen, nietwaar?