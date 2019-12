Hoera! Koeien mogen zonder vergunning in de wei staan

Het is zo’n karakteristiek beeld. Dat van koeien in de wei. Gewoon iets doodnormaals. Alleen oordeelde de Raad van Staten daar nog niet zo lang geleden anders over. Zij waren toen van mening dat het bemesten van grond en het zetten van koeien in de wei, niet altijd zomaar kon. Zo zouden er vergunningen nodig zijn. Maar nu wordt er ineens uit een heel ander vaatje getapt.

De commissie-Remkes heeft namelijk in een tussentijds advies geoordeeld dat er bij het besmetten van grond en het zetten van koeien in de wei, ‘doorgaans geen sprake is van negatieve effecten’, zo valt te lezen in NRC.

Eerder dit jaar was twijfel ontstaan of boeren voortaan vergunningen moesten aanvragen. Aanleiding was de beruchte uitspraak van de Raad van State eind mei. Die bepaalde dat het bemesten en de weidegang niet altijd vergunningvrij mogen zijn, „omdat ook voor deze activiteiten niet vooraf vaststaat dat uitgesloten is dat zij natuurgebieden in de omgeving aantasten”.

Saillant detail binnen deze kwestie is dat het kabinet eerder deze week in overleg is gegaan met boerenorganisaties. Tijdens dat overleg zouden er al toezeggingen zijn gedaan dat het ‘bemesten’ en ‘beweiden’ niet ‘vergunningplichtig’ zou worden. Dat was dus nog vóór dit advies van de commissie-Remkes. Ach, ja. Het politieke spel draait weer op volle toeren, zullen we maar zeggen.

“Er volgt wellicht nog een juridische discussie over de vraag of het advies en het voornemen van het kabinet in strijd zijn met de eerdere uitspraak van de Raad van State. Daarbij wijzen betrokkenen erop dat de beide standpunten elkaar niet hoeven uit te sluiten: een categorische vrijstelling van vergunningplicht is iets anders dan de conclusie op grond van de bestaande praktijk dat vergunningen niet nodig zijn.”

En dus kunnen we ons weer opmaken voor een ‘juridische discussie’. Nog meer gekeuvel omtrent dit onderwerp, zaten we net op de wachten!