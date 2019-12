In memoriam: Rotterdamse opperbaas Jules Deelder (1944 – 2019)

Het overlijden van Jules Deelder is het gesprek van de dag. In zijn stad Rotterdam is nog net niet de noodtoestand uitgeroepen, maar wel verkeert de Maasstad in diepe rouw.

Niet alleen in Rotterdam, maar ook in politiek Den Haag is geschrokken gereageert op het overlijden van Deelder. Zo verwijzen politici als Lodewijk Asscher, Rob Jetten en Farid Azarkan naar gedichten van de Rotterdamse woordkunstenaar.

Joost Eerdmans (ex-Leefbaar Rotterdam, nu FvD’er) deelt op zijn Twitterpagina de zogeheten Deelder-Motie uit 2014. Op 27 november van dat jaar kwam de Rotterdamse gemeenteraad bijeen om de 70e verjaardag van Deelder te vieren.

Motie-Deelder, onze nachtburgemeester in de Raad voor 1 dag. #RIP pic.twitter.com/drl1mnmRLD — Joost Eerdmans (@Eerdmans) December 19, 2019

Deelder werd op 24 november 1944 geboren in Rotterdam en debuteerde begin jaren ’60 met een gedicht in het Algemeen Dagblad. In 1969 verscheen zijn eerste dichtbundel, Gloria Satoria.

Deelder, in Rotterdam vooral bekend als stadsicoon en nachtburgemeester, schreef gedurende zijn turbulente leven (hij kampte een halve eeuw lang met een speedverslaving) een rijk oeuvre aan poezie, proza en muziek. Daarnaast was Deelder een groot liefhebber van jazzmuziek. In 2005 ontving hij een Edison Award voor zijn jazzalbum ‘Deelder Blijft Draaien’.