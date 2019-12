Jan Roos: FAKE NEWS-sticker op NOS-journalist “intimidatie van de pers”? Krokodillentranen!

Jan Roos volgde deze week het derde grote boerenprotest van het jaar. De media maakten veel ophef over stickers met “NOS=FAKE NEWS” die op de schouders van een live verslaggevende NOS’er werden geplakt. Jan vindt die boosheid overtrokken en hypocriet, en roept in herinnering dat al hij zelf die steun nooit heeft gekregen toen hij voor omroep PowNed werkte en zelfs met stenen bekogeld werd.

Een verslaggever van de NOS stond bij het derde boerenprotest van dit jaar live een praatje te houden in het Journaal. Er waren een paar honderd boeren ook richting het Mediapark getrokken om daar te demonstreren tegen hoe het mediakartel omgaat met hun situatie. Begrijpelijk, want de mainstream media heeft niets met burgers, boeren en buitenlui. Zij zijn wel links, maar het huidige links haalt de neus op voor alles dat niet denkt als de Grachtengordel en identiteitspolitieke millennials. Arbeiders vinden ze maar simpele zielen.

Het proletariaat is dan ook niet voor niks naar rechts opgeschoven. Bij het eerste boerenprotest deed de media niets anders dan van elk incidentje een enorme ophef te maken. Denk maar eens aan de doodskist met de naam Jesse erop. Smakeloos natuurlijk, maar de manier waarop dit werd opgeblazen tot gigantische proporties was duidelijk een politieke keuze. Zet de boeren negatief in het nieuws met de hoop dat de burgersteun zal afnemen. Het mocht niet baten.

Tijdens dat gesprekje werden twee stickers op de schouders van de verslaggever geplat. Er stond duidelijk op: NOS=FAKE NEWS. Een grapje natuurlijk. De linkersticker werd gelijk van de man afgetrokken, de rechter bleef nog even in beeld totdat de presentatrice van dienst hem aanspoorde om die eraf te halen. Al met al een mooie samenvatting van het protest.

Het was vooral allemaal symbolisch en ludiek. Ik geef eerlijk toe, toen ik de beelden zag (via internet, ik kijk immers geen NOS Journaal meer omdat het inderdaad niets met objectief nieuws te maken heeft) moest ik best even glimlachen. Sta je dan mooi voor aap met je NOS-microfoon in het NOS Journaal met een NOS=FAKE NEWS-sticker op je schouder.

Eelco Bosch van Rosenthal van Nieuwsuur gilde op Twitter echter dat het “intimidatie van de pers” was. Floris Prenger van EenVandaag riep: “Blijf van mijn collega’s af!” Al snel werd, zoals met alles, Trump er met de vlassige haren bijgesleept. Het kwam door de Amerikaanse president dat dit soort dingen gebeuren. Ook Wilders en Baudet hadden het klimaat geschapen voor deze verschrikkelijk heftige aanval op de vrije pers.

Nu ben ik vijf jaar PowNed-verslaggever geweest. Ik heb moeten rennen voor mijn leven in achterbuurten. Stenen moeten ontwijken. Door groepen “jongeren” aangevallen. Uitgescholden en bespuugd. Geduwd en geslagen. Ik heb met politiebegeleiding een radioprogramma moeten maken. Op de school van mijn kinderen lag er een noodnummer als er iets zou gebeuren. Nooit, echt nooit, heeft een lid van de mainstream media daar iets over gezegd. Nou ja, mij werd verteld dat ik het zelf allemaal uitlokte. Maar nooit werd er gesproken over intimidatie van de pers of dat er van mij afgebleven moest worden. En nu, met het plakken van twee stickers, huilen ze krokodillentranen. Lachwekkend gewoon.