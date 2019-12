Kabinet rekte bewust gaswinning Groningen en perste iedere euro eruit!

De Groningse commissaris van de koning is kraakhelder over de handelswijze van het kabinet inzake de gaswinning: ‘kabinet rekte bewust gaswinning met serie onderzoeken.’ Door zo lang mogelijk tijd te rekken kon er nog snel veel gas, en dus geld, uit worden geperst.

Het kabinet heeft in 2013 de gaswinning flink opgekrikt en zo lang mogelijk door laten gaan, ondanks waarschuwingen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). En die waarschuwingen gingen vrij specifiek over de toenemende risico’s op de veiligheid van de burgers in Groningen. Met andere woorden: het kabinet had maling aan de Groningers en geld was belangrijker.

Dat gevoel speelde bij menig burger, met name die uit Groningen, natuurlijk al langer. Want het waarschuwende advies van het SodM werd niet direct opgevolgd door oud-minister Kamp, die eerst een serie onderzoeken liet doen. Dat betekende dus eigenlijk dat een minister openlijk twijfelde aan het hele overheidsorgaan dat juist in het leven is geroepen om in exact dit soort situaties zulke adviezen, waarschuwingen en risicoanalyses te kunnen formuleren.

Het ministerie van Economische Zaken reageerde op de beschuldigende uitspraken van de commissaris en laten weten dat ze zich destijds prima aan de wet hebben gehouden:

“Op dat moment gold het winningsplan uit 2007 dus nog in combinatie met de Gaswet. Dat hield in dat de NAM een concessie had om in tien jaar maximaal 425 miljard kuub te winnen”, zegt een woordvoerder. “Pas sinds 2014 stelt het kabinet een jaarlijks plafond vast.”

Leuk en aardig natuurlijk, dat ‘I was just following orders‘, maar zodra diverse dorpen langzaam in elkaar dreigen te storten, precies door wat is toegestaan in die wet, dan doet die wet er verrekt weinig meer toe.