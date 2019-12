Kerstmarkt in Berlijn door Bundespolizei ontruimt na bommeldingen

Op het Berlijnse Breitscheidplatz werd de kerstmarkt ontruimd nadat de Politie door omstanders op een ‘verdacht voorwerp’ was gewezen. Vervolgens werd de kerstmarkt ontruimd en afgezet waarna de Bundespolizei uren heeft gezocht naar explosieven die mogelijk verstopt waren op de kerstmarkt. Gelukkig bleek de bommelding loos alarm en werd de politieoperatie aan het einde van zaterdagavond beëindigd, via NOS Teletekst.

Het loze alarm betrof dit keer een ‘verdacht pakket’ dat leidde tot de arrestatie van twee verdachten die zich volgens de Duitse politie ‘verdacht gedroegen’. Het is allemaal lekker vaag en mogelijk is er dus sprake van een ‘geconstrueerde bommelding’, een evenement waarbij een aantal idiote kwaadwillenden de boel op stelten zetten om schrik aan te jagen, zonder daadwerkelijk een bom te laten afgaan.

Mocht dit het geval zijn dan is het de druiloren in ieder geval gelukt, de politie was zwaarbewapend aanwezig. Drie jaar geleden vond op de kerstmarkt van de Breitscheidplatz een grote aanslag plaats met een vrachtwagen. Destijds reed een vrachtwagen in op kerstgangers met 12 doden tot gevolg en tientallen gewonden. Dat de Politie nu snel ingrijpt bij de minste of geringste verdachte situatie is niet meer dan logisch.