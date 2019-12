Leest Den Haag mee? Dit is hoe de Urgenda-uitspraak op een fatsoenlijke, rechtse manier kan worden uitgevoerd

Dat er op DDS wordt ‘meegedacht’ lijkt haast ongekend, maar ach, we zijn de beroerdste niet. Door middel van het uitvaardigen van verboden is een doel namelijk eenvoudig te realiseren, onze overheid bewijst het dagelijks.

De beste oplossing om tot 25% CO2-reductie ten opzichte van 1990 te komen is in een vierstappenplan al in 2020 eenvoudig te realiseren:

Stap 1

Verbied onmiddellijk biomassa. Bekend van biomassa is dat deze ongeveer 10% meer CO2-uitstoot oplevert dan de verbranding van kolen. Nu zijn er mensen die deze CO2 niet meetellen, maar hoe ze in 2020 het onderscheid van het ‘broeikasgas’ CO2 uit een kolencentrale of uit een biomassacentrale kunnen onderscheiden kunnen ze niet uitleggen. Vooralsnog is CO2 dus CO2 en draagt het volgens hetzelfde geloof bij aan de opwarming van de aarde. Verbieden dus!

Stap 2

Verbied tussen oktober en april elektrische auto’s. Deze hangen namelijk indirect aan de gascentrales of kolencentrales en stoten daardoor CO2 uit. Op een winderige dag bij temperaturen boven nul zou een uitzondering mogelijk zijn, mogelijk dat windmolens dat dan kunnen opvangen. Bezitters van deze stekkerauto’s mogen al blij zijn dat ze in de maanden mei tot en met september (bijna) belastingvrij kunnen rondrijden toch?

Stap 3

Verbied per direct tussen oktober en april warmtepompen. Deze energievreters (zo’n 4.200 kWh op jaarbasis, hoofdzakelijk in de winter) hangen namelijk indirect aan de gascentrales of kolencentrales in deze periode en stoten daardoor CO2 uit. Ook hier is het mogelijk op een winderige nacht bij temperaturen boven nul een uitzondering te maken; het PBL zou hiervoor een app kunnen ontwikkelen die de gebruiker de keuze geeft tussen 7 uur ‘s avonds en 7 uur ’s morgens eventueel de warmtepomp tóch aan te zetten, maar alleen als het waait natuurlijk.

Stap 4

Verbied onmiddellijk E10-benzine; verbrandingsmotoren gaan veel inefficiënter om met deze benzine-soort en stoten tot 10% meer CO2 uit. Voor de redenatie ten aanzien van de CO2 zie stap 1.

Aangezien de hoogste rechterlijke macht vertrouwt op modellen en niet op daadwerkelijke meetwaarden zou het PBL bovenstaande nog in januari 2020 in enkele kinky modellen kunnen vatten en doorrekenen (liefst met een hockeystick-grafiek), iedereen kan weer tevreden achteroverleunen, met twee vingers in de neus 2% meer CO2-winst…