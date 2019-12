Lekker dan: krant vindt Joodse parlementariër stiekem een “Israëlische spion”

De Belgische krant De Morgen heeft een antisemitisch verhaal van de eigen hoofdredacteur geplaatst. Vroeger waren anti-Joodse complottheorieën het domein van extreem-rechtse vodjes zoals Volk en Vaderland, maar tegenwoordig kan je ze ook gewoon in de Vlaamse mainstream media lezen. Joodse parlementariërs zonder enig bewijs aanzien voor “spionnen van Israël” is heel normaal geworden.

Totaal onaanvaardbaar, ik overweeg stappen! Dit zijn Corbyn toestanden waarbij leden van een bepaald geloof weggezet worden als onbetrouwbaar en als spion. Klinkt bekend in de oren… Hierbij mijn repliek. Deel massaal.#dreyfus #degoutant #laster #Israel pic.twitter.com/9R9nWeU0eF — Michael Freilich, MP (@MichaelFreilich) December 21, 2019

Het zijn allang niet meer alleen de Britse Labourpartij of het Nederlandse DENK waar antisemitische denkbeelden heel normaal zijn. Inmiddels beginnen zelfs delen van de serieuze schrijvende pers vrij problematische vijandelijke denkbeelden tegenover Joden er op na te houden. Zoals bijvoorbeeld in de Belgische krant De Morgen, waar niemand minder dan de hoofdredacteur vindt dat de joodse parlementariër Michael Freilich (N-VA) zich misschien wel schuldig maakt aan spionage, omdat hij een camera bij zich had.

Freilich staat er om bekend veel parlementaire bezigheden te filmen en de video’s vervolgens op social media te plaatsen. Maar Bart Eeckhout maakt ervan dat de politicus het doet om alles stiekem door te spelen naar Israël. Joods.nl vat de situatie samen:

In een op-ed dat jl zaterdag werd gepubliceerd met de kop Antisemitisme uitte de hoofdredacteur Bart Eeckhout, deze beschuldiging aan het Belgisch parlementslid Michael Freilich. Eeckhout vroeg zich echter af “of de heer Freilich de opnamen alleen maar toevoegde aan zijn privé-verzameling films van Israël-critici, of verzamelde hij informatie voor andere geïnteresseerde partijen, zoals Israël?” “Het eerste zou amateuristisch zijn, de tweede ruikt echter naar spionage.”

Lekker fris dus, maar niet heus!