Lekker tv kijken met Kerstmis: met welke films heb je écht het beste tv-avondje?

Wat is er heerlijker dan rond de Kerstdagen lekker met de familie rond de buis te zitten om een paar kerstfilms te kijken?

Het is Kerst! En iedereen weet wat dat betekent: filmtijd! Een betere manier om in de kerstsfeer te komen is er niet. Met zijn allen voor de buis zitten, wat lekkers erbij, een warme kop chocolademelk, en hoppa: voor je het weet ga je al ‘we wish you a merry christmas’ neuriënd door het leven. Heerlijk.

Maar welke kerstfilms zijn nou eigenlijk écht het kijken waard. Want, laten we wel wezen, daar zijn er nogal wat van. Daarom hier een top 10 van de beste kerstfilms aller tijden.

10. Home Alone

Natuurlijk moet Home Alone in deze top 10. Eigenlijk zou ik deze moderne klassieker graag een hogere plek geven, maar volgens Rotten Tomatoes heeft Home Alone slechts een ranking van 63%. Het hoe en waarom daarvan is mij een raadsel. Dit is namelijk écht een fantastische film voor rond de Kerst. Grappig, emotioneel, hartverwarmend. Dat is toch precies wat je nodig hebt tijdens Kerst?

9. Love Actually

Een heerlijke romantische komedie. Het is behoorlijk druk — met meer dan een dozijn hoofdrolspelers — maar dat maakt het eerst en vooral gezellig. En als je een bijzonder iemand hebt om deze film mee te kijken is het zelfs ronduit romantisch. Kijken dus!

8. The Muppet Christmas Carol

Kerst zonder The Muppets is geen Kerst. En dan is dit ook nog eens een versie van Charles Dickens’ Christmas Carol; het is dus een dubbele klassieker. Beleef de Kerst met Kermit, Miss Piggy, en al hun vrienden.

7. The Santa Clause

Het is een gemakkelijke film om te kijken, maar juist daarom is The Santa Clause ideaal — voor het hele gezin. Tim Allen speelt een gescheiden vader die, als hij het pak van de kerstman aantrekt zélf de nieuwe kerstman wordt. Hij wordt met de dag dikker, groeit een lange grijze baard, leert zijn elvenvrienden kennen… en moet vechten voor tijd met zijn zoontje, want zijn ex-vrouw en haar nieuwe partner willen dat hij die niet meer ziet. Vrees niet, het loopt goed af!

6. The Man Who Invented Christmas

Het verhaal áchter het bekende verhaal van Charles Dickens. Deze film is gegarandeerd kijkplezier voor het hele gezin, van jong tot oud.

5. Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas

Er is een oude versie en een nieuwe versie van deze film. Ik opteer voor de nieuwe versie omdat ik een groot fan ben van Jim Carrey. Op de één of andere manier slaagt hij erin om The Grinch te veranderen in een sympathieke knuffelbeer — hoewel dat toch wel even duurt.

4. Miracle On 34th Street

Een échte klassieker. Deze film is behoorlijk oud, maar je tijd meer dan waard. Het verhaal gaat over een man, Kris Kringle, die érg veel op de kerstman lijkt. Sterker nog, hij lijkt zijn tweelingbroer wel. Als een groot warenhuis in zijn buurt een vervanger nodig heeft voor hun (altijd dronken) nepkerstman wil Kringle best een handje helpen. Alleen is er een probleem: Kringle is ervan overtuigd dat hij écht de kerstman is. Oh, en daarnaast vertelt hij klanten ook nog eens vol heel opgewekt dat ze bij een andere winkel goedkoper uit zijn.

3. Elf

Will Ferrell zet een fantastisch karakter neer als Buddy — een ongelooflijk optimistisch ‘weeskind’ opgevoed door de kerstman en zijn elven. Hij redt Kerstmis én zijn biologische vader. Een heerlijke film die aanzet tot denken over het kind in ons allemaal.

2. Scrooged

Bill Murray speelt een arrogante en egoïstische televisieproducent die, als hij druk bezig is met de planning van een uitvoering van een live versie van A Christmas Carol, dat verhaal zélf meemaakt… maar dan in het ‘echt.’ Een mooie interpretatie van Charles Dickens’ verhaal.

1. It’s A Wonderful Life

Dit is dé klassieker van Frank Capra. De film gaat over George Bailey, gespeeld door James Steward. Bailey heeft altijd schulden en ziet zichzelf als een enorme faalhaas. Hij staat op het punt gearresteerd te worden én bankroet te gaan, en overweegt zelfmoord. Maar dan… Dan grijpen de engelen in.

It’s A Wonderful Life is zonder twijfel de beste kerstfilm ooit. Ja, de film dateert uit 1946, maar dat mag de pret niet drukken.