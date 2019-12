LOL! Na goedpraatreisje Saoedi-Arabië mogen influencers nu ook naar Noord-Korea, ISIS en Syrië

De Nederlandse influencers die op kosten van de overheid van Saoedi-Arabië schaamteloze propaganda hebben gemaakt voor één van de grootste mensenrechtenschenders ter wereld, hoeven voorlopig niet op zwart zaad te zitten. Ze kunnen zo verder reizen voor foto’s van gifgasfabrieken in Syrië of strafkampen in Noord-Korea.

Het influencer-tripje naar Saoedi-Arabië is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven pic.twitter.com/TwBA9AHfC1 — Roel Maalderink (@RoelMaalderink) December 23, 2019

Het is de complete domheid van de Instagramcultuur. Lekker oppervlakkig, neem van iedereen geld aan. Maar principes? Nooit van gehoord! En dus lag gisteren ineens een hele batterij Nederlandse influencers onder vuur, die op kosten van Riyaadh naar Saoedi-Arabië waren gevlogen voor een luxe vakantie. Ze konden zo hun publiek laten zien dat het land helemaal niet zo kwaadaardig was. Ondanks de sadistische manier waarop vrouwen worden behandeld, en de brute vervolging waarmee niet- of ex-moslims te maken krijgen.

Nadat er kritiek kwam op het feit dat Nederlandse instagrammers zich hadden laten betalen door een schurkenregime, kwamen ze met nietszeggende tegenwerpingen: je mocht ook heus wel mooie dingen laten zien. Dat je daarmee een afschuwelijk regime legitimeert, kon ze niets schelen.

Is er eigenlijk ooit een bottom line? Gaan er dingen te ver? Roel Maalderink, van de briljante VoxPop-video’s, onderzocht dat met een satirische video. Want wat zouden de in bikini rondparaderende social media-sterretjes eigenlijk vinden van een reisje naar Noord-Korea, of het ISIS-kalifaat? Is dat dan ook nog steeds grappig?