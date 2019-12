Vereniging van basisschoolbesturen: Minder! Minder! Minder naar de basisschool!

In het lieve en intellectuele grachtengordelparadijs Amsterdam overweegt de vereniging van basisschoolbesturen om over te stappen op een vierdaagse lesweek. Een dagje minder in de schoolbanken zou het lerarentekort moeten opvangen.

Lieke Thesing van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO) noemt een vierdaagse lesweek “een reële mogelijkheid.” Het BBO komt met dit plan nadat minister Arie Slob (Onderwijs) vorige week in een Kamerbrief duidelijk maakte dat vijf grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere) ruimte krijgen om passende maatregelen te nemen.

Amsterdam is nu de eerste stad die toehapt en pleit voor een dagje minder onderwijs voor leerplichtige kinderen. De stad van burgemeester Femke Halsema hoopt eind januari een plan hierover te presenteren.

“Er liggen nu een aantal plannen op tafel. Een vierdaagse lesweek is daar onderdeel van”, aldus Thesingh die betrokken is bij het overleg over het noodpakket. Het voordeel van een ingekorte lesweek is volgens Thesingh dat het de druk op leraren verminderd en dat deze zodoende tijd hebben om huiswerk na te kijken of hun lesstof voor te bereiden.

Over de invulling van de geschrapte vijfde schooldag voor basisschoolkinderen is nog niets bekend. Suggesties zijn dan ook van harte welkom in de comments onder dit bericht.