Mooi voornemen voor 2020: ga in gesprek met je politieke tegenpool!

Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Het jaar 2020 lijkt een jaar te worden waarin men de hakken nog verder in het zand zet: ‘Mijn mening is waarheid en jij bent X dus hoef ik niet te luisteren.’ Laten we dat proberen te voorkomen en ga met de ander in gesprek!

Heb je ook zo’n vervelend links mannetje op je Facebook die om de haverklap alarm slaat over het klimaat? Of zo’n grapjurk die je beschuldigt van racisme omdat je een sombrero draagt op een vakantiefoto? Blokkeren is makkelijk ja, dat klopt, maar heb je wel eens geprobeerd om de discussie aan te gaan? Op welke informatie berust zijn mening en op welke die van jou?

Het viel mij op dat zo’n beetje het hele jaar door dezelfde discussies langs bleven komen, zonder dat er echt feiten op tafel werden gelegd. Of het nou ging over criminaliteitscijfers, immigratie, discriminatie of klimaatbeleid, men bleef maar in het wilde weg lullen. En, toegegeven, ik ben er zelf ook een ster in. Om die reden heb ik mezelf voorgenomen om eens een paar onderwerpen zo goed mogelijk uit te diepen en toen dacht ik: ‘dat zou iedereen eigenlijk eens moeten doen!’

Hoeveel kost bijvoorbeeld een windmolen, wat levert zo’n ding op en is dat wel rendabel? En wat zijn de effecten van immigratie voor Nederland tot nu toe geweest? In hoeverre is er sprake van discriminatie/racisme op de arbeidsmarkt? Worden vrouwen daadwerkelijk bij bedrijven geweerd omdat ze vrouw zijn of hebben vrouwen simpelweg andere ambities? Is een quotum wel effectief? Het zijn allemaal vragen over onderwerpen waar wel beleid voor wordt gemaakt, maar waar de verantwoording en/of de feiten ervoor lijken te ontbreken.

Dikke kans dat dit binnen de kortste keren een flink project wordt met enorme dossiers! Ach ja, het houdt je van de straat…