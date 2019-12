O jee! President Donald Trump krijgt officieel impeachment aan z’n broek

Het ziet er niet goed uit voor Donald Trump. De president van de Verenigde Staten krijgt namelijk daadwerkelijk te maken met het langverwachte impeachment. Met dank aan Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden overigens. Dit orgaan heeft gisteravond namelijk vóór de impeachment van Trump gestemd.

Deze afzettingsprocedure is natuurlijk in gang gezet door de Democraten. Het is namelijk geen geheim dat deze politieke stroming de huidige president liever kwijt dan rijk is. De verdenkingen tegen de president zijn op z’n zachtst gezegd niet mals te noemen.

“De Democraten hadden de afzettingsprocedure gestart omdat ze de president verdenken van machtsmisbruik en het belemmeren van de rechtsgang. De eerste aanklacht, over vermeend machtsmisbruik, werd goedgekeurd met 230 stemmen voor en 197 tegen.”

Zo luidt dus de eerste aanklacht tegen Donald Trump. Maar er is ook een tweede aanklacht. De Democraten verdenken Trump er namelijk ook van dat hij een onderzoek naar zijn ‘machtsmisbruik’ heeft tegengehouden.

“De tweede aanklacht, waar het Huis met 229 stemmen voor en 198 tegen mee akkoord ging, gaat over het tegenwerken van het onderzoek naar het machtsmisbruik van Trump. Nu het parlement heeft ingestemd met de afzettingsprocedure, wordt er in de Senaat een rechtszaak gestart. Daarin wordt uiteindelijk bepaald of Trump schuldig is en wordt afgezet.”

Donald Trump is zelf niet bepaald onder de indruk van het impeachment en reageerde zoals we hem kennen: vol in de aanval. Na het debat deelde hij even mede dat “dit slechts een afgezwakte vorm van impeachment” is. Verder uitte hij nog wat stevige woorden richting de Democraten:

“Hij verwijt de Democraten ‘haat en minachting’ naar de Amerikaanse kiezer te tonen. Volgens de president zullen ze daar tijdens de verkiezingen in 2020 de prijs voor betalen. “Deze wetteloze, partijdige afzettingsprocedure is politieke zelfmoord voor de Democratische Partij.””

We kunnen ons dus weer verheugen op een nieuw hoofdstuk in het sprookjesboek van Donald Trump. Maar of dit sprookje ook een traditioneel einde zal hebben, is dus nog even afwachten. Vuurwerk is in ieder geval gegarandeerd tijdens de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen!