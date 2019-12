Oei! Nord Stream 2 op losse schroeven na exit van Allseas door sancties Verenigde Staten ‘te afhankelijk van Russisch gas’

De Nord Stream 2-gaspijpleiding die energie van Rusland via de Baltische-, en Oostzee naar West-Europa moet vervoeren, staat op losse schroeven na dreigende sancties van de Verenigde Staten. De VS willen niet dat er een extra pijpleiding bijkomt en willen de monopoliepositie van Oekraïne als tussenpersoon in stand houden. Duitsland reageert bijzonder geschrokken op de sancties van de VS, via NOS Teletekst.

Het Nederlands-Zwitserse bedrijf Allseas stopt met de aanleg van de Nord Stream 2 gaspijplijn nu de Amerikanen dreigen het bedrijf sancties op te leggen. De VS willen namelijk niet dat er een tweede gasleiding tussen Rusland en Europa wordt aangelegd. Bedrijven die werken aan de Nord Stream 2 gasleiding kunnen in de toekomst géén zaken meer doen in de VS, de grootste (kapitaalkrachtige) markt ter wereld.

Volgens de Amerikanen zou Europa ‘te afhankelijk worden van gas uit Rusland’ door de aanleg van de pijpleiding. Echter is dit onjuist. Immers zijn wij nu al afhankelijk van Russisch gas! De werkelijke reden, is het feit dat de VS geld verdient aan ‘security contracts’, die Kiev vervolgens betaalt van de gasinkomsten.

Die inkomsten is de VS echter kwijt wanneer Duitsland gas importeert via een veilige pijpleiding zoals Nord Stream 2. Het corrupte regime van Kiev zit nu namelijk nog tussen de West-Europeanen en Rusland in, waardoor de gas ook extra geld kost. Toevallig sloten het Kremlin en Kiev vandaag een deal over deze gasleveranties. Kiev krijgt miljarden euro’s van Moskou voor het ‘doorlaten van het gas’, maar uiteindelijk betalen wij die rekening natuurlijk.

Het in standhouden van het monopolie van Kiev is natuurlijk niet in ons belang, daarom is het ook zo jammer dat velen denken dat de aanleg van Nord Stream 2 een probleem is voor Europa, maar juist het omgekeerde is waar: het niet bouwen van deze pijpleiding houdt een monopoliepositie in stand.