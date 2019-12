Onveilige voedselbank dreigde kerst te verpesten maar voor honderden arme huishoudens is kerst toch gered, door boeren!

De voedselbank in Zutphen kreeg te maken met een heuse ramp! Zij hadden allerlei Kerstpakketten klaarstaan voor honderden huishoudens, toen bleek dat het pand onveilig was verklaard. Medewerkers moesten noodpakketten samenstellen ter vervanging, maar toen kwamen de boeren!

Het lijkt wel rechtstreeks uit een script van een gemiddelde kerstfilm te komen. De voedselbank in Zutphen gaat per direct dicht. Al die Kerstpakketten die klaarstaan voor verzending mochten niet meer worden verplaatst. Vrijwilligers van de voedselbank mochten namelijk het pand niet meer in! Ze hebben hier en daar nog wel wat mee kunnen nemen maar het overgrote deel moest achterblijven. Overal zouden scheuren te zien zijn in de constructie van het dak, wat veel te gevaarlijk werd geacht om nog onderdoor te lopen.

De vrijwilligers waren natuurlijk hartstikke kwaad en teleurgesteld. Zij stelden noodpakketten samen, die natuurlijk lang niet zo luxe zijn als de oorspronkelijke Kerstpakketten. Maar goed: ‘iets is beter dan niets’, helemaal in het geval van een voedselbank, toch?

Zutphen blijkt een vrijgevige gemeenschap te zijn, dus kon men hier en daar toch nog op aardig wat spullen rekenen. Top natuurlijk! Maar daar blijft het niet bij. Zeker honderd boeren in de Achterhoek hebben hulp aangeboden. En niet alleen voor voedsel, ook koelwagens en zelfs een alternatieve inzameling is op touw gezet. En zo kunnen zo’n 250 gezinnen in en rondom Zutphen tóch nog rekenen op een mooie kerst. Hartstikke geweldig!