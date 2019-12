Pijnlijk! BIJ1 jankt om ‘frame’ anti-homo geweld in multiculti-wijk, dag later schietpartij bij homobar in multiculti-wijk!

Mensen van BIJ1 hadden weer wat te janken. Multiculturele wijken koppelen aan anti-homo geweld?! Ongehoord! Stigmatiserend! Dat dít zomaar kan in Nederland! Nog geen 24 uur later was het al weer raak bij een homobar: een flinke schietpartij!

Homo’s pas op!

COC Rotterdam wist het eigen enthousiasme voor de komst van het Songfestival maar nét in bedwang te houden. Maar vóórdat de glitters, regenbogen en eenhoorns tevoorschijn konden worden gehaald, moest er wel even worden gewaarschuwd. Multiculturele wijken in Rotterdam zijn namelijk een beetje allergisch voor glitters en het zou jammer zijn als er tijdens het Songfestival homo’s in elkaar worden getikt. Dan valt heel het idee van een tolerant Nederland natuurlijk compleet uit elkaar.

‘Wat een naar frame’

BIJ1 moest weer keihard deugen en perse bij hoog en laag ontkennen dat ‘multiculturaliteit’ ook maar íéts te maken heeft met anti-homo geweld:

“Het maken van een directe koppeling tussen mogelijke incidenten en het feit dat Rotterdam-Zuid multicultureel is, echt een nare manier van framen.”

Met een flinke boog fietsen ze om de daadwerkelijke oorzaak voor het anti-homo geweld heen. Onderzoek wijst namelijk uit dat ‘de dader in 92,7 procent van de gevallen een man is’. Sterker nog: ‘de daders zijn vooral groepjes jonge mannen’ die vooral geweld plegen tijdens het stappen als ze veel alcohol ophebben. Waarom ze dan specifiek homo’s meppen? Hier:

“Belangrijke oorzaak van het gewelddadige gedrag van deze daders blijkt hun stereotype beeld over mannelijkheid.”

Schietpartij voor homobar

Nog geen dag later verschijnt bij dezelfde krant dit bericht over een schietpartij aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam-Centrum, die vijf aanhoudingen opleverde. Dat is op zich niet bijzonder, tot je leest dat de schietpartij zich ‘ter hoogte van het café Bonaparte’ voltrok: een gaybar! En ligt de Nieuwe Binnenweg dan ook in een multiculturele wijk? Ja.

Nou hoeft het natuurlijk niet zo te zijn dat deze specifieke schietpartij ook maar iets te maken heeft met anti-homo geweld. Veilig is het daar in ieder geval niet. En mocht er tijdens het Songfestival een schietincident plaatsvinden, waarbij een kogel zijn weg vindt naar een passerende homo, dan maakt het de (internationale) media verrekt weinig uit of dat de bedoeling was of niet.

En als klap op de vuurpijl, om de kans op zo’n incident te verkleinen, wil COC Rotterdam in dergelijke wijken gaan flyeren om de bewoners te attenderen op de grote glitterparade die zich tijdens het Songfestival door hun wijk zal voltrekken. Persoonlijk denk ik dat ze de kans op een incident daarmee alleen maar vergroten, maar dan noemt BIJ1 mij weer een framer…