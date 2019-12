Politiekorpschef Erik Akerboom: 2019 was “een jaar vol gewelddadige incidenten”

2019 was voor veel mensen een heel mooi jaar. Kinderen werden geboren, huwelijken werden gesloten, kampioenschappen werden gewonnen… Hartstikke mooi. In zijn algemeenheid was het echter alles behalve een mooi jaar. Zo is het aantal “gewelddadige incidenten” flink toegenomen.

In gesprek met Nu.nl vertelt politiekorpschef Erik Akerboom — de hoogste baas van de Nederlandse politie — dat 2019 voor hem “een jaar vol gewelddadige incidenten” was. “We hebben een prachtig land, maar onze samenleving is onder druk van geweld komen te staan,” gaat hij verder. “Er lijken scheuren te ontstaan en het zorgt voor angst. Als politie doen we er alles aan om dat te herstellen en mijn appèl is: dat doe je niet door te bewaken, te beveiligen en spullen te kopen, maar door in de haarvaten van de samenleving te beginnen. Die haarvaten zijn cruciaal.”

Natuurlijk is dat deels correct en deels politiekcorrect gewauwel. Je bestrijdt geweld wel degelijk door “te bewaken, te beveiligen” en beter materieel te kopen. Dat de korpschef denkt dat dit niet zo is, is ongetwijfeld deels reden waarom het steeds gewelddadiger wordt in Nederland. Het is triest dat deze man dit zelf niet ziet, maar ja, als hij een realist was die zijn werk serieus nam was hij nooit benoemd tot politiekorpschef.

Hoe dan ook, de haarvaten waar Akerboom het over had zijn “de wijken… De carrières van grote criminelen ontstaan in de wijk, waar jeugdgroepen zich bezighouden met kleine criminaliteit. Je ziet dat ze inmiddels met grote sprongen door die geweldsescalatie heenlopen. Jonge kinderen lopen met messen, en jongeren worden ingezet om liquidaties te plegen. Voor een habbekrats, voor een scooter!”

Hij stelt ook dat de politie langzaam weggetrokken wordt “uit de wijken door toenemende vraag elders. De taak om terug te keren naar de wijk ligt er vooral voor anderen, zoals de ggz, jeugdwerk, maar ook scholen en bedrijven. We moeten ervoor zorgen dat er geen nieuwe Ridouan T.’s opgroeien.”

Weet je hoe de politie dat doet, meneer Akerboom? Door criminelen al vroeg in hun carriere op te pakken. Maar nee, dat is niet wat hij bedoelt. Hij wil graag dat er flink wat agenten rondhangen in probleemwijken om met hangjongeren te praten. Om ze normen en waarden bij te brengen, ofzo.

Dat is niet te de taak van de politie. Dat is aan de ouders, het onderwijs, en de buurt. De politie moet mensen oppakken.

De reden, meneer Akerboom, dat met name jonge Marokkaanse Nederlanders lak hebben aan de politie is dat ze weten dat ze wegkomen met hun misdrijven. Daar moet iets aan gedaan worden.

Maar ja, omdat Akerboom dat niet begrijpt kunnen we ervan uitgaan dat 2020 minstens net zo gewelddadig wordt als 2019.