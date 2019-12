President Joseph Muscat van Malta is gekroond tot ‘Man Van Het Jaar In Georganiseerde Misdaad En Corruptie’

Daphne Caruana Galizia is wat De Dagelijkse Standaard betreft de persoon van het jaar. Misschien dat ze een beetje zachter kan rusten nu de hele wereld erkent dat de premier van haar land (Malta) corrupt tot op het bot is. Joseph Muscat heeft namelijk de prijs gewonnen voor meest corrupte politicus ter wereld.

OCCRP legt uit dat Muscat deze titel absoluut “verdiend‘ heeft. “Een vermoorde journalist. Vage offshore-deals. Een klein land in een houtgreep van grote criminele belangen. Dit zijn de factoren die geleid hebben tot de verkiezing van Maltese premier Joseph Muscat als de OCCRP 2019 Persoon van het Jaar in Georganiseerde Misdaad en Corruptie.”

Onder Muscats perfide leiderschap zijn corruptie en criminaliteit opgebloeid als nooit te voren. Dit alles heeft in 2017 geleid tot de moord op Daphne Caruana Galizia, één van de weinige Maltese journalisten met de moed om corruptie bloot te leggen.

Het onderzoek naar de moord op Galizia is vervolgens zo lang mogelijk uitgesteld. Dat veranderde pas in november toen de autoriteiten het zogenaamde kopstuk arresteerde, een zakenman die ook goede vrienden is met Muscats maatje Keith Schembri. Schemri is recentelijk aangehouden en ondervraagd over de moord. Tijdens het hele proces heeft Muscat aangetoond totaal niet geïnteresseerd te zijn in het oplossen van de zaak, en hij heeft geweigerd om bureaucraten die erbij betrokken waren te ontslaan.

Louise I. Shelley, de directeur van het Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center aan de Schar School of Government and Policy aan George Mason University, legt uit:

“Muscat heeft laten zien totaal geen respect te hebben voor de media, de vrijheid van meningsuiting, en hij heeft corrupte figuren in staat gesteld om ongestraft moorden te bevelen.”

Dat is geen woord te veel gezegd. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is al tijden bezig met deze zaak. Hij zegt al langer dat Muscat absoluut niet te vertrouwen is.

In mei verscheen mijn vernietigende rapport over Malta, een EU staat.

Velen waren verrast.

Maar het is allemaal nog veel, veel erger Hoofdpersoon: Joseph Muscat, de Minister-President (1)https://t.co/Jek3Hp8EOI — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) December 27, 2019

Hilarisch genoeg liet de Maltese regering vorig jaar weten dat Omtzigt, die voor de Raad van Europa probeerde uit te zoeken of het moordonderzoek op Galizia wel onafhankelijk werd uitgevoerd (conclusie: neen), zogenaamd niet onpartijdig en integer was. Een Maltese parlementariër probeerde zelfs om Omtzigt te laten vervangen.

Geen wonder dus dat Omtzigt daar eigenlijk best trots op is:

Oh, en de meest corrupte persoon van 2019, de premier van Malta Joseph Muscat, vond het oog nog nodig om het vertrouwen in mij op te zeggen (4)

Op de voorpagina van de krant

(over de bakken bagger in Malta zullen we het maar even niet hebben) pic.twitter.com/BDgbyR2bgx — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) December 27, 2019

De enige vraag die rest is: wanneer wordt Malta eindelijk verlost van Muscat?

Volg mij op Twitter: @GalienMichael.