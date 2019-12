Principeloos rechts viert 50.000 leden voor Ongehoord Nederland

Het is wat. Het ene moment roepen wij van rechts dat we de NPO moeten opheffen, maar het andere moment richten we een eigen omroep op en staan we te juichten dat die nieuwe omroep 50.000 leden heeft. Want zendtijd. Tellen principes nog voor iets of zijn we alleen tegen zaken omdat die in handen zijn van links?

Zoals De Dagelijkse Standaard vrijdag berichtte is het feest bij de heren van Ongehoord Nederland. Ze zijn de magische grens van 50.000 leden gepasseerd. Het is een prestatie van formaat. In weinig tot geen tijd is ze dit gelukt. Misschien dat er een paar dubbele aanmeldingen zijn of dat er wat mensen bij zitten die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, maar de marge van 5.000 leden zal spoedig ook wel gehaald worden. Het enige slechte nieuws voor de omroep is dat ze deze leden maar liefst een jaar lang vast moeten houden, terwijl ze in de tussentijd dus géén zendtijd krijgen. Maar goed, als ze beginnen met het maken van een professionele website met online content (shows, documentaires, etc.) dan moet dat wel lukken. Sterker nog, dan zullen ze over een jaar ongetwijfeld meer, niet minder leden hebben.

En dus zie je allemaal quasi-rechtse twitteraars die dit succes vieren:

LOL: "een NIET AFLATENDE HAATCAMPAGNE van de totalitaire Nederlandse systeempers die de godganse dag over pluriformiteit wauwelt, maar als ze het dan tegenkomen huilend wegrennen naar de dichtsbijzijnde columnist voor alweer een obligaat haatstukje” https://t.co/Sl0EzWEvzS — Peter Vlemmix (@petervlemmix) December 19, 2019

Feest!!! Gefeliciteerd! En please, knal al vast wat proefuitzendinkjes de lucht in..! — In Lak'ech (@INLAKECH20) December 19, 2019

YES❗️

Een mijlpaal. Ruim voor de oude Peildatum die @arieslob met één jaar heeft opgeschoven. Vrijdag 20 december 2019

Gefeliciteerd alle leden van @OmroepON pic.twitter.com/56PDCT8GRF — Don Corleone (@DCorleone65) December 19, 2019

Eerst was vandaag #Nexit trending wegens de aangekondigde oprichting van een #NexitDenktak en hoppa nu is #OngehoordNederland trending wegens het behalen van de mijlpaal van 50.000 leden! Gaat goed met het Nederlandse #antikartelverzet! — Burgercomité-EU (@burgercomiteeu) December 19, 2019

En dan moet er mij toch echt iets van het hart: nog niet zo heel lang geleden riepen wij van rechts allemaal dat er helemaal niet iets hoort te zijn als “de publieke omroep.” De NPO kan prima commercieel gaan. Met de technologie van nu zijn “de publieken” overbodig in hun huidige vorm. Er is geen enkele reden om de belastingbetaler te laten opdraaien voor de kosten van tv-shows. Dat er 50 jaar geleden een publieke omroep was, oké dat viel te verdedigen, maar nu in 2019? Belachelijk.

Dat vonden we allemaal. Tot nu. Want nu is er een zogenaamde rechtse omroep. En dan zijn we opeens de grootst mogelijke fans van het NPO-concept. En nee, dat is niet één keer het geval, we doen dat steeds weer. Powned. WNL. En nu Ongehoord Nederland. We klagen steen en been dat de NPO moet verdwijnen, maar doen vervolgens heel hard ons best om zélf mee te spelen in het systeem — het systeem dat we overbodig, duur, en verder belachelijk zeggen te vinden.

Het bewijst maar weer eens dat voor het overgrote deel van populistisch-rechts principes niet bestaan. De kritiek op het bestaan van de NPO komt voort uit woede over het feit dat de NPO links is. Als de NPO rechts was dan waren diezelfde mensen gepassioneerd pro-publieken.

Principes? Wat zijn dat?