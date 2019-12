Rellende fikkiestokers opgepakt tijdens onrustige nacht in Den Haag

Tien jongeren zijn gisteravond en nacht opgepakt in de Haagse buitenwijk Leyenburg. De jongeren stookten vuur op straat en sleepten met brandbare materialen.

Ook op andere plekken in Den Haag en in de regio rondom de Hofstad moesten de politie en brandweer in actie komen voor kleine opstootjes en branden. Onder meer een auto en later een aanhanger gingen daarbij in vlammen op.

Op de #DenHelderstraat in #DenHaag hielden wij rond 23.00 uur tien overlastgevende jongeren aan. Zij stookten vuur op straat en sleepten met brandbare materialen. Zij worden op dit moment bij @polzuiderpark voorgeleid. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) 28 december 2019

Het is de laatste dagen al langer onrustig in Den Haag en omgeving. Nu Oudjaarsnacht nadert, lijkt de onrust alleen maar toe te nemen. De aanleiding van alle brandjes en opstootjes zou het verbod op het vreugdevuur in Scheveningen zijn.