Staatssecretaris Menno Snel? Laat hem nagels lakken in plaats van dossiers van gedupeerde ouders

Het is de vraag wie er meer kans heeft om het kerstdiner te overleven: Flappie of Menno Snel (D66). Het imago van de staatssecretaris van Financiën is inmiddels flink gedeukt. We kunnen dan ook niet meer spreken van een beetje lakschade.

Bij het woord ‘toeslagenaffaire’ denk je al snel aan Menno Snel. Het bracht de staatssecretaris twee weken geleden op de rand van de afgrond. Toch wist Menno een door de SP ingediende motie van wantrouwen te overleven.

Maar daar was opeens het lakschandaal. Onder het toezicht van Menno werden hele dossiers rondom de toeslagenaffaire zwartgelakt. Slachtoffers van de toeslagenaffaire trokken op de sociale media aan de bel. Opnieuw ontstond er beroering in de Haagse wandelgangen en opnieuw staat het baantje van Menno op het spel.

Menno kwam onlangs niet verder dan het boetekleed aan te trekken en de reactie van gedupeerden van de toeslagenaffaire ´begrijpelijk´ te noemen. Daar bleef het bij.

Vandaag mag Menno in de Tweede Kamer verantwoording afleggen over de blunders waar hij als staatssecretaris verantwoordelijk voor is.

Maar misschien kan Menno beter een voorbeeld nemen aan Tijn: de jongen die in 2016 met zijn nagellakactie 2,5 miljoen wist op te halen voor het goede doel. Nagels lakken in plaats van cruciale informatie weglakken. Het zou de (nu nog) staatssecretaris sieren.

Ik hoef u vast niet te vertellen aan welk goed doel Menno zijn gelakte nagels kan koppelen. Er zijn nogal wat mensen die ongeduldig wachten op een financiële compensatie van de Belastingdienst.

Kenneth Steffers was parlementair redacteur voor DDS in 2019. Vanaf vandaag schrijft hij iedere woensdag een wekelijkse column over de politieke actualiteit.