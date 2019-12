Sterke stijging huizenprijzen, bijna 6% in november tegenover één jaar eerder

Koopwoningen waren in november 2019 ruim 5,8% duurder in vergelijking met een jaar eerder. Sinds december 2018 leek de groei in de huizenprijzen te krimpen, maar na drie renteverlagingen van de Federal Reserve lijkt de ‘boden in de groei’ gevonden. Afhankelijk van wat Centrale Banken verder besluiten betekent dit dat de groei in de huizenprijzen komend jaar mogelijk weer zal versnellen, via CBS.

Zoals op de bovenstaande grafiek te zien is nam de groei in de stijging van de huizenprijzen snel af eind 2018. Dit fenomeen is hoogstwaarschijnlijk gerelateerd aan het opdrogen van de liquiditeit destijds, immers loopt ons geldsysteem (en dus de economie) op krediet. De Amerikaanse centrale bank -de Federal Reserve- greep dit jaar drie keer in en verlaagde de rentes. Mogelijk dat er dus weer meer krediet in de economie komt en de huizenmarkt verder ‘groeit’.

Nu de export van goederen weer toeneemt is het de verwachting dat ook de huizenmarkt opstuwende prijzen zal kennen, misschien zelfs richting 13% eind 2021! Echter is economie altijd koffiedik kijken en is het daarom helemaal niet zeker dat ook volgend jaar de huizenprijzen zullen stijgen.

Echter, als de politiek er niet in slaagt de ‘woningcrisis’ in Nederland te bezweren en snel méér bij te bouwen dan is het niet onwaarschijnlijk dat we toch echt stijgingen van boven de 10% gaan zien in 2021. Gezien het feit dat de politiek in Nederland kuren vertoond is het niet onwaarschijnlijk dat ook de woningcrisis in 2020 niet zal worden opgelost.

Niet alleen vanwege de politiek, maar ook omdat het bouwen van panden gewoon veel tijd in beslag neemt.