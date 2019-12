Syriëgangster aangehouden op Schiphol: Vierjarig kind ‘in beslag genomen’

Het Openbaar Ministerie laat weten dat op Schiphol een 28-jarige Syriëgangster is aangehouden. Dit gebeurde nadat ze met haar vierjarige kind per vliegtuig werd uitgezet door de Turkse regering in Ankara. Het kind is overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

De ‘kalifaatsvrouw’, van oorsprong afkomstig uit Gouda, vertrok in het najaar van 2013 naar IS-gebied in Syrië. Eind oktober van dit jaar meldde ze zich bij het Nederlandse consulaat in Ankara.

28-jarige vrouwelijke Syriëganger vanavond na terugkeer op Schiphol aangehouden. Meegereisd kind (4) overgedragen aan raad voor de kinderbescherming. Vrouw vertrok in december 2013 naar Syrië. Op 30 oktober 2019 meldde zij zich bij het Nederlandse consulaat in Ankara. — Landelijk Parket (@landelijkparket) 28 december 2019

Turkije is onlangs begonnen met de repatriëring van gevangengenomen militanten van Islamitische Staat (IS) naar hun land van herkomst. Volgens president Recep Tayyip Erdogan huisvesten de Turkse gevangenissen momenteel meer als 1200 islamitische terroristische strijders. Onlangs werden er al IS-strijders uitgezet naar Duitsland en Frankrijk.