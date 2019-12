Tandloos! Burgemeester Halsema kondigt ‘strenger’ kraakbeleid aan

Burgemeester Halsema van Amsterdam kondigt een strenger kraakbeleid aan. Eigenlijk is het bijna net zo tandloos als eerst, maar wel strenger! Dat zal de krakers van We Are Here leren!

Al bijna tien jaar geleden werd het landelijke kraakverbod van kracht en toen deed Amsterdam er al vrij weinig mee. Nu, tien jaar later, doen ze er nog steeds vrij weinig mee maar lijkt het al héél wat meer!

Kraken

Momenteel werkt het nog zo dat krakers, zonder enige echte moeite, behoorlijk lang in een leegstaand pand konden blijven. Amsterdam ontruimt namelijk niet voor leegstand. Eigenaren moeten daarom kunnen bewijzen dat zij het pand snel nodig hebben. Er gaat dan dus eerst een week of acht overheen voor een rechtszaak, die dan door een uitspraak van de rechter tot ontruiming kan leiden. Tegen die tijd zijn de krakers natuurlijk allang weg óf worden ze in het gelijk gesteld en zit je met de gebakken peren. De politie greep ook alleen in als een officier van justitie dat had gelast, maar niet preventief om een kraak te voorkomen.

Nu wordt alles anders

Mocht de politie een kraakactie tegenkomen, dan grijpen zij meteen in. Ook wordt er na een succesvolle kraakactie niet meer vooraf door de politie aangekondigd dat er zal worden ontruimd. Zo kunnen de krakers ook daadwerkelijk gepakt en geregistreerd worden. En last but not least: er wordt nu gewerkt aan een nieuwe regeling die ervoor moet zorgen dat er binnen twee tot drie weken gevonnist wordt bij kraakzaken.

Het enige wat dit gaat doen is de druk bij krakers ietwat opvoeren en wat meer voorzichtigheid eisen bij kraakacties. Je schiet er niet zoveel mee op zolang het daadwerkelijke kraken nog steeds in de praktijk is toegestaan.