Trouw opent de aanval op boeren door ze weg te zetten als graaiers: ‘Ze krijgen nu al 500 euro!’

Het is klaar: Trouw heeft besloten om de aanval in te zetten op de protesterende boeren die het belachelijk vinden dat hun bedrijven om zeep worden geholpen om radicaal-linkse groene mafketels blij te maken. Boeren, wil de krant ons doen geloven, zijn graaiers. Punt.

“Nederlandse gezinnen moeten in 2020 meer dan 500 euro belasting betalen die via de Europese Unie als subsidie bij de boeren terechtkomt,” aldus Trouw. “Inwoners van Nederland betalen via de EU rond de 130 euro per persoon aan hun boeren, wat neerkomt op ruim 500 euro voor een gezin met twee kinderen. Geld dat opgaat aan de sanering van de varkenshouderij of de aanpak van stikstofproblematiek is buiten de berekening gelaten.”

De manier waarop Trouw dit doet is natuurlijk schandalig. Ten eerste krijgen alle Europese boeren subsidie. Dit is dus niet iets specifiek voor ónze boeren. Daarnaast doet het er natuurlijk niets aan af dat de overheid het boeren nagenoeg onmogelijk maakt om hun beroep op een goede, effectieve manier uit te oefenen.

Maar goed, dit past natuurlijk wél prima in het plaatje dat het ultralinkse mediakartel en de oude politiek van het partijkartel de handen tegenwoordig ineen geslagen hebben en driftig samenwerken om hun gezamenlijke doelen te verwezenlijken. Al die ouderwetse trolkranten zijn nog maar nauwelijks te onderscheiden van de officiële partijbladen.

Nou ja, misschien zijn ze dat tegenwoordig gewoon.

