VVD-Kamerlid Yesilgoz snapt wetten niet waar ze over stemt: “Je kunt je afvragen hoeveel van de Kamerleden het zelf nog begrijpen””

Wat hier op de radio gebeurde is toch wel een héle flinke uitglijder. VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz geeft toe niet meer de wetten te snappen waar ze over stemt. En zij niet alleen, zegt ze, maar ‘een héél groot deel van onze volksvertegenwoordiging’. Lekker dan!

Op de radio ging het in eerste instantie over hoe de Nederlandse samenleving eigenlijk best wel kampt met veel complexe wetgeving. ‘Hoe komt dat toch?’ was de vraag. Er werd een beeld geschetst van wetsvoorstellen en regelingen die door verschillende belangengroepen tot stand zijn gekomen. Juist door die belangengroepen (lobby’s, partijen) worden wetten, die in eerste instantie voor iedereen zouden moeten gelden, doorgeprikt. Voor allerlei belangengroepen worden uitzonderingen gemaakt en voor je het weet zit je met een wet die nodeloos complex is en haast niemand nog begrijpt. Duidelijk probleem dus. En direct in de éérste zin van Yesilgoz hoor je als burger éxáct wat je absoluut níét wil horen:

“Je kunt je afvragen hoeveel van de Kamerleden het zelf nog begrijpen.”

Dat levert direct een what the fuck?!-moment op bij de radiopresentator. De andere aanwezige Kamerleden moeten direct in standje damage control, want ze moeten de troep van Yesilgoz op zien te ruimen. ‘Nee, maar het is allemaal wel heel complex en niet alle Kamerleden kunnen nou eenmaal van álle details op de hoogte zijn en van álle wetgeving verstand hebben’, wordt er eerst gezegd. Mooi diplomatiek antwoord dat Kamerleden verdedigt maar helaas niet inhoudelijk en het laat Yesilgoz behoorlijk in de kou staan. Dan is het woord aan CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die een stuk verstandiger reageert:

“Het kost me vaak een paar avonden doorwerken maar ik wil niet over wetten stemmen die ik niet begrijp. Dus dat probeer ik me niet te laten gebeuren zullen we maar zeggen. Ze zijn wél te ingewikkeld (…)”

Want ja, het ís ook ingewikkeld maar dat betekent niet dat je maar gewoon moet gaan gokken of je voor of tegen een wet bent, gebaseerd op wat jij denkt dat er staat. Echt absurd wat Yesilgoz hier heeft gezegd. En we kregen niet eens een eerlijke ‘ik snap niet waar ik voor stem’, maar een ‘ik en vele Kamerleden met mij’, in een sneue poging zichzelf in te dekken terwijl ze pure, onversneden incompetentie de ether in tettert.