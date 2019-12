Wederom migranten op weg naar Engeland uit Het Kanaal gevist

De Franse kustwacht kreeg het gisteren ineens druk. Zo’n 31 migranten probeerden met twee bootjes Het Kanaal over te steken om de Britse kust te bereiken. Blijkbaar waren ze net op tijd, want één boot was uitgevallen en de andere maakte water.

De Franse kustwacht moest gisteravond uitrukken. Een schip met elf mensen aan boord zou in de buurt van Calais al enige tijd ronddobberen. Een defecte motor zou de oorzaak hiervan zijn. Eenmaal gearriveerd trof de kustwacht negen volwassenen en twee kinderen aan. Hartstikke verantwoord natuurlijk, twee kinderen meesleuren om Het Kanaal over te steken! Want Frankrijk was niet veilig genoeg, of zo.

Voor de Franse kustwacht begon de ellende echter nog maar net. Na het oplossen van dit sterk staaltje verantwoord opvoeden, kregen ze nóg een schip in beeld. Een bootje in de buurt van Duinkerke maakte water. Aan boord waren twintig migranten, waarvan er één een zwangere vrouw bleek te zijn. Sommige migranten hadden al onderkoelingsverschijnselen. Dit is al de tweede keer in een week tijd dat migranten de oversteek wagen. Vorige week probeerden 49 migranten de Britse kust te bereiken.

Deze gevallen zijn toch wel dé definitie van ‘gelukszoekers’ of niet? Van West-Europa, waar je allang veilig bent, ‘vluchten’ naar Groot-Brittannië, omdat je dan een uitkering denkt te krijgen, en zwanger zijn of een paar kinderen meenemen hoort nou eenmaal bij het avontuur. Compleet onverantwoordelijk! In Nederland bel je de Kinderbescherming voor héél wat minder dan dit soort stunts.