Poolse rechters lopen stille tocht in Warschau omdat ze vrezen voor hun onafhankelijkheid

Na Iran en Schotland gingen ook de Polen vandaag de straat op om te betogen tegen de machthebbers van hun land. In de Poolse hoofdstad Warschau protesteerden rechters in een stille tocht tegen het strikte beleid van hun regering. De rechters in Polen zeggen te vrezen voor hun onafhankelijkheid.

Een oproep van de Poolse rechtersvereniging wist er voor te zorgen dat er collega’s uit meer dan twintig andere landen aanwezig waren om hun steun te betuigen. Ook rechters uit onder meer Nederland, Duitsland en België waren present.

In Polen is het verboden dat rechters zich publiekelijk uitspreken. “Dat is precies waarom er wordt gedemonstreerd, juist omdat de regering geen tegenspraak duldt en geen dissidente geluiden wil horen”, aldus NOS-correspondent Wouter Zwart.

Veel Polen vinden dat de huidige rechts-nationalistische regering de rechtsstaat verzwakt. “Sinds de PiS-partij aan de macht is, worden rechters onder druk gezet om de partijlijn te volgen”, aldus Zwart. “Rechters die dat niet doen, worden geïntimideerd, overgeplaatst, bedolven onder het werk en er is geprobeerd om dissidente rechters verplicht met vervroegd pensioen te sturen.”

NOS-correspondent Wouter Zwart:

“De PiS heeft een tuchtkamer opgezet, die rechters moet beoordelen op hun ethische gedrag. Het probleem is dat die tuchtkamer uitsluitend bestaat uit rechters die volledig achter de regering staan. Volgens de tuchtkamer zouden rechters nu een kartel vormen, een soort kaste van invloedrijke juristen die elkaar allemaal nog kennen van het communisme en elkaar de hand boven het hoofd houden.”