Achterlijke leugenaar Erik Mouthaan WOEST: ‘Alleen maar witte mensen in Taskforce Coronavirus’

Als je wilt weten hoe radicaal-links CNN én onze eigen Erik Mouthaan zijn hoef je alleen maar te kijken naar hun reactie op het nieuws dat President Trump een Coronavirus Taskforce in elkaar heeft gezet. De betrokkenen moeten ervoor zorgen dat a) het virus zich niet verder kan verspreiden en b) dat er een vaccine wordt ontwikkeld (indien mogelijk en nodig).

Dit stuk verscheen eerder vandaag op BackMe. Als u mijn strijd tegen het mediakartel én het partijkartel steunt, sponsor me dan ook — 85 DDS-lezers gingen u al voor. Voor slechts 1 euro per maand krijgt u dagelijks al twee blogposts (één met het laatste nieuws uit Amerika en één harde rant over Nederland) én een exclusieve column in uw inbox, ‘s avonds voor het slapen gaan. Steun mij dus! Alvast bedankt!

Je zou denken: hartstikke belangrijk dat dit gebeurt. Maar wacht, CNN en Erikje zijn woest. De reden? De taskforce bestaat alleen maar uit witte mensen!!11!!

Coronavirus task force another example of Trump administration’s lack of diversity | Analysis https://t.co/bs7L1rUZzc pic.twitter.com/MzzoslqZpT — CNN Politics (@CNNPolitics) January 30, 2020

Mouthaan maakt het nóg erger door te stellen dat er alleen maar “witte mannen” in de taskforce zitten, wat een pertinente leugen is.

Kijk maar goed naar de foto’s van CNN. Daar zie ik toch echt minstens drie vrouwen zitten, waarvan één prominent aan de tafel.

Oh, en kijk ook meteen even naar de foto’s die Erik zélf retweet. Daar zie ik toch echt een paar etnische minderheden zitten.

Maar zelfs als het wel waar was, who cares? Mafkees!

Deze mensen zijn geestelijk gestoord. Ze zijn zo geobsedeerd met identiteitspolitiek dat ze een vaccine in de prullenbak zouden gooien als die toevallig ontwikkeld is door “witte mannen.” Zoals actrice Mindy Robinson het verwoordt, ze zijn liever dood dan “niet woke.”

Er kan geen twijfel over bestaan: modern links vormt een gevaar voor de mensheid. Als deze psychopaten het ooit nog eens voor het zeggen krijgen hebben we allemaal een enórm probleem.

Oh, en kan RTL Erik nou eindelijk een waarschuwing geven dat het afgelopen moet zijn met zijn anti-Trump propaganda? Of heeft hij nadrukkelijk toestemming om nepnieuws te verspreiden?

