Amsterdam zwicht voor zelfhaat! Excuses worden aangeboden voor bepaalde straatnaamborden

Het zal eens een keer niet onze eigen knettergekke hoofdstad zijn. Toch heeft Amsterdam ditmaal weer de primeur. Op enkele plekken zijn zogeheten straatnaam-disclaimers gevonden. Extra bordjes onder straatnamen om ‘extra duiding’ te geven. ‘Want het kan zijn dat deze persoon/naam fout is geweest’. Gelukkig heeft de gemeente Amsterdam geen belangrijkere dingen om zich druk over te maken, of toch wel?

Nieuw in Amsterdam: de straatnaamdisclaimer. pic.twitter.com/TNyZjjaglb — Patrick Meershoek (@PMeershoek) January 18, 2020

Een typisch gevalletje van oikofobie dit, er wordt excuses gemaakt voor een fout verleden – waarvan niet eens zeker is of er iets ‘fout’ gedaan is. Amsterdam is logischerwijs koploper als het gaat om patriottische zelfhaat. Neem een kijkje naar de samenstelling van de gemeenteraad en het is niet meer dan logisch dat het een bonte verzameling is van anti-westers sentiment. De eerste stille tochten voor Soleimani laten voorlopig nog op zich wachten.

In de Amsterdamse raad is het al een langere discussie, en sinds de komst van BIJ1 is de discussie rondom ‘koloniale-vernoemingen’ heviger dan ooit. Alle pleinen/bruggen/straten die ook maar een beetje verdacht klinken of overkomen moeten het liefst zo snel mogelijk vervangen worden. Want het weghalen van de geschiedenis is helemaal ‘hot’ de laatste tijd.

We zullen zien of er nog meer bordjes opduiken, misschien dat Amsterdam ook nog zo inclusief zal zijn om de bordjes in het Engels te plaatsen. Kunnen toeristen direct meelezen.