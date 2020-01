Bah! Opjuttend remainer-Ministerie suggereert dat Nederlanders VK moeten boycotten om Brexit

We moesten misschien maar eens het hele Verenigd Koninkrijk links laten liggen na Brexit. Dat zegt geen enkele Nederlander ook, maar het Ministerie van Financiën probeert ons nu toch dat onzalige plannetje in het hoofd te duwen.

Jaja, het is vandaag 31 januari. Dat betekent dat ieder Europees medium een ludieke inhaker op Brexit probeert te verzinnen. De Britse media met hun witty voorpagina’s, Nederlandse kranten met hun melancholische globalisme en natuurlijk edgy internetstulpjes met hun steenkolen-Engels. Maar lo and behold: ook de Nederlandse overheid doet mee aan deze modieuze ophef du jour. Minister Blok haalde dat kinderachtige Brexitmonster weer uit de mottenballen, en ook het Ministerie van financiën doet mee aan de ongein. Alleen op een wat minder schijtlollige wijze.

Nee, het ministerie met één CDA-minister en nu zelfs twee D66-staatssecretarissen achtte het een goed idee om in een Twitterpolletje even te pogen om het Nederlandse publiek dat na drie jaar Brexit-geneuzel wel eens klaar is met dit nieuwsthema tegen de Britten op te zetten. Terwijl helemaal niemand het nog over een boycot heeft gehad, oppert het ministerie dat we de Britten misschien maar eens moesten straffen voor dat opstandige EU-uittreden van ze. Hoe durven ze! Het ministerie, bekend van – ik noem maar wat! – het schandaal rondom de kinderopvangtoeslag dacht weer eens een nieuwe manier gevonden te hebben om de kloof tussen burger en overheid te vergroten. Maar helaas: mislukt. Driekwart van de stemmende Nederlanders ging niet mee in deze misplaatste boycotoproep.

En ja, de domme hetzetweet is inmiddels alweer verwijderd, maar gelukkig vergeet het internet nooit iets. Zie dus hier: het ministerie van financiën in al z’n opstokerige glorie. Fijn weekend!