Bam! Femmes For Freedom doet aangifte tegen haathuis AlFitrah Moskee

Femmes For Freedom, een organisatie die opkomt voor vrouwenrechten, doet aangifte tegen de radicale moskee AlFitrah. De reden? Bij Al Fitrah vinden ze het doodnormaal dat vrouwen derderangs burgers zijn en roepen zelfs op tot besnijdenis van vrouwen. Terecht dat de organisatie oproept tot aangifte!

Een keer geen gezanik over het niet bestaande westerse patriarchaat, maar een daadwerkelijk ‘Toxic-masculinity’ instituut aanpakken. Een moskee die nog middeleeuwse praktijken predikt heeft gewoon niks te zoeken hier. Religie is allemaal prima, totdat het onze westerse normen en waarden overtreedt, en laat dat nu net het geval zijn!

De AlFitrah Moskee moet dicht! Zo kan het niet langer. De extremisten kunnen & moeten we met juridische & democratische middelen tegenhouden⚖️👮‍♂️Help @femmes4freedom in haar juridische strijd tegen het patriarchaat ➡️ https://t.co/27B3Nqf7Wb — Shirin Musa (@ShirinMusa) January 28, 2020

De AlFitrah Moskee wordt aangepakt vanwege meerdere zaken, die allemaal keihard moeten worden aangepakt!

Derhalve heeft Femmes for Freedom aangifte gedaan tegen de AlFitrah Moskee en haar bestuurders wegens de volgende strafbare feiten en schending van de fundamentele mensenrechten van meisjes en vrouwen: Aanbevelen van genitale verminking van vrouwen Sluiten van polygame huwelijken Sluiten van religieuze huwelijken zonder burgerlijk huwelijk.

Het is natuurlijk volstrekt belachelijk dat het mogelijk dat zulke dingen worden gepredikt in een religieus instituut in Nederland. Laten we hopen dat Femmes For Freedom veel steun krijgen, want dit verdient de volle aandacht!

Zulke haathuizen moeten door de politie en de politiek direct worden aangepakt!

🆘Oproep! Doe ook aangifte tegen de radicale AlFitrah Moskee of doneer! We kunnen en mogen niet wegkijken van deze ernstige misstanden🔪🧸https://t.co/rM30qibz6K — Femmes For Freedom (@femmes4freedom) January 28, 2020