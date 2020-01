Bedankt, kabinet! Criminelen nemen gevangenissen over dankzij draconische bezuinigingen

Tien jaar kabinetten-Rutte zijn het gevangeniswezen niet in de koude gestreepte pyjama’s gaan zitten, zo kunnen we wel concluderen na een alarmerend verhaal van misdaadverslaggever John van den Heuvel, die nog eens terugkijkt naar de op het nippertje verijdelde ontspanningspoging bij de gevangenis in Zutphen: “Tal van inrichtingen kampen met tekorten aan goed opgeleid personeel. Op steeds meer afdelingen maken gedetineerden de dienst uit.” De oorzaak? De rigoureuze bezuinigingen van de kabinetten-Rutte I, II en III!

Weet u nog? Ooit was de VVD de onvervalste law-and-order-partij. Ja, mooi waren die tijden. Hans Wiegel, Frits Bolkestein. Vuisten op tafel. Begrotingstekorten die daalden en belastingen die laag bleven.

Ja, dat was de VVD uit de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. Nu zitten we opgescheept met de crypto-socialist Mark Rutte die constant de belastingen verhoogt en bezuinigt op de kerntaken van de staat. Ja, zelfs Frits Bolkestein is tegenwoordig pro-harddrugs. En met zijn opvolger uit de Pindakaasfabriek zijn we criminelen nu de sleutels aan het overhandigen van onze cellencomplexen.

Maar u hoeft het niet van mij aan te nemen. Luistert u maar naar John van den Heuvel, misdaadverslaggever en zelf in het vizier van de georganiseerde misdaad. Het constante uitkleden van de Nederlandse gevangenissen heeft van de bak het wilde Westen gemaakt:

“Volgens de misdaadjournalist luidt de verijdelde aanslag een nieuw hoofdstuk in. Zo schrijft hij: ‘Tal van inrichtingen kampen met tekorten aan goed opgeleid personeel. Op steeds meer afdelingen maken gedetineerden de dienst uit. Tot grote ergernis van rechercheteams kunnen verdachten die tot dezelfde criminele netwerken behoren, wegens cellentekort niet van elkaar worden gescheiden. Dit soort groepen voelt zich oppermachtig. Bedreigingen en mishandelingen van bewaarders zijn het gevolg.’ ‘De aanvankelijke naïviteit bij het bestrijden van dit soort criminele bendes heeft inmiddels al meerdere onschuldigen het leven gekost’, vervolgt hij. ‘De gedachte dat de nieuwe generatie criminelen van deze categorie zich braaf jaren laat opsluiten is minstens zo naïef. Hopelijk realiseert de justitietop zich nu dat de tijd van bezuinigen op het gevangeniswezen en het sluiten van gevangenissen voorbij is.’”

Dus, aarde aan @MinPres: ophouden met de uitstoot van PFAS te micromanagen, en tijd om weer te investeren in de veiligheid van ons land. Want ach, het is ook maar de belangrijkste taak van iedere overheid, hoor…