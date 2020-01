Bizar! Honderden kinderen krijgen niet het onderwijs waar ze recht op hebben! Ouders dienen klacht in bij Onderwijsinspectie

Zo’n 600 ouders dienen vandaag een klacht in bij de Onderwijsinspectie. Hun kinderen krijgen niet het onderwijs waar ze recht op hebben namelijk. Ze menen dat ze volgens de wet ‘passend onderwijs‘ in hun recht staan. Hun kinderen hebben volgens deze wet recht op een speciale vorm van onderwijs, alleen worden de kinderen nu gedumpt op het reguliere onderwijs.

De ouders zijn verenigd in de actiegroep Boze Ouders, ze hebben allemaal gemeen dat hun kind extra aandacht nodig heeft op school. Dit omdat het kind óf hoogbegaafd is óf omdat hun kind juist adhd of een andere leerstoornis heeft. Helaas krijgen ze die hulp niet, hierdoor zitten de kinderen thuis of veranderen ze in rap tempo van scholen.

Vandaar dat ze vandaag massaal hun klacht indienen bij de Onderwijsinspectie, want de scholen zelf doen er vrij weinig aan.

,,Scholen beloven van alles, maar er gebeurt niets. We zijn het zat dat onze kinderen niet op een plek zitten waar ze horen’’

De ouders hopen dat het geld wat voor dit soort gevallen bestemd is, nu ook daadwerkelijk eens wordt geïnvesteerd in het onderwijs. Want tot nu toe gebeurt er vrij weinig met het extra geld dat naar onderwijs gaat.

,Er is geld, maar het komt niet bij onze kinderen terecht. Daar moet meer controle op komen, zodat passend onderwijs ook écht passend onderwijs wordt.’’