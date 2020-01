Bizar! Jeugdjournaal ‘vergeet’ Joden te noemen in bericht over Auschwitz

De laatste jaren wordt de holocaust maar nauwelijks besproken in het klaslokaal. De reden laat zich raden: docenten zijn bang dat leerlingen van een bepaalde achtergrond ofwel heel grof en boos worden, of zich op een manier gedragen waaruit blijkt dat het ze helemaal niets interesseert. En dus blijft de massamoord op de joden onvermeld.

Vreselijk en dieptriest.

Maar wat zo mogelijk nog viezer en verontrustender is, is dat het Jeugdjournaal hier ook in meegaat. Voor hun item maandagavond over Holocaust Memorial Day werd er weliswaar gesproken over de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz, maar daarbij werd zoveel mogelijk weggemoffeld dat de slachtoffers eerst en vooral Joden (Sinti en Roma) waren, en dat zij puur en alleen vermoord werden vanwege hun etniciteit.

>De presentatrice veegde die ongemakkelijke feiten allemaal onder het tapijt… en vervolgens werd dit filmpje getoond. Dat filmpje staat overigens ook met een begeleidende tekst op de website van het Jeugdjournaal. Kijk het even.

Valt je iets op? Juist: het woord Joden (of Sinti, of Roma) wordt geen enkele keer gebruikt. Er wordt steevast gesproken over “mensen,” “kinderen,” “moeders”… Maar Joden? Nope. Je vraagt je als kijker af waarom die mensen eigenlijk naar het kamp gebracht werden. Geen mens die het weet.

Het Nieuw Israëlitisch Weekblad is daar terecht woedend over. Het weekblad citeert ook Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, die verbijsterd reageert. “Auschwitz is uitgerekend hét symbool van de Jodenvervolging en die van Sinti en Roma,” aldus Grishaver. “De kijkertjes krijgen hier gewoon mis-geschiedenis mee, terwijl we juist met z’n allen bezig zijn met de vraag hoe we deze geschiedenis en de lessen die daaruit moeten worden geleerd, kunnen overbrengen op de volgende generaties. Auschwitz staat symbool voor de uitroeiing van Joden. Als je dat niet benoemt, ben je niet goed bezig. Dit is volgens mij bewust zo gedaan, een bewuste geschiedvervalsing en dat is heel erg, echt heel erg.”

“Echt heel erg” is een understatement van jewelste. Dit is een grof schandaal. Deze arme Joden, Sinti en Roma werden op brute wijze vermoord, en — in naam van een modern links antisemitisme — pist het Jeugdjournaal voor de goede orde nog even op hun massagraf.

