Bizar! NPO wisselt Fidan Ekiz om voor homo-intolerante Ajouad

Bizar nieuws binnen de talkshowwereld. Fidan Ekiz wordt de laan uitgestuurd omdat ze te islam-kritisch is, ze wordt vervangen door Ajouad el Miloudi. Ajouad heeft in het verleden al meerdere uitspraken gedaan die bijzonder homo-intolerant waren. De reden dat de NPO dit doet: ze willen iemand hebben die ‘beter bij de doelgroep past’. De doelgroep bestaat dus uit homohaters?

Fidan Ekiz uit te vaak kritiek op de islam, afgelopen week uitte ze al veel kritiek op Iran – en het hoofddoekenbeleid daar – waarschijnlijk was dit de druppel die de emmer deed overlopen. NTR meldt dat ze van een progressiever geluid naar een aartsconservatief geluid gaan. Want dat representeert de doelgroep beter. Wel fijn dat ze openlijk zeggen dat hun doelgroep flink wat homohaters omvat, weten we precies waar we mee te maken hebben.

“Ik ben veel minder opiniërend dan een Fidan Ekiz“, zegt de presentator zelf op BNR Nieuwsradio. “Ik zie mezelf veel meer als een instrument en mijn gasten en onderwerpen moeten de muziek maken. Het zal veel minder draaien om mijn mening.”

Vanaf 24 januari is hij te zien bij de Nieuwe Maan en moeten wij voor nu afscheid nemen van Fidan Ekiz. Toch spijtig dat de NPO dit doet, weer een misser van ze.