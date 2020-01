Bizar!! Universiteit van Utrecht onderzoekt Jehova’s: ‘Honderden meldingen van seksueel misbruik’

De Universiteit van Utrecht deed een groot onderzoek naar seksueel misbruik onder Jehova’s – de relatie tussen seksueel misbruik en godsdiensten blijft opmerkelijk. Jehova’s waren hier niet blij mee en hebben een kort geding gestart bij de rechter. De dagvaarding en onderzoek tonen bizarre dingen aan, de UU lijkt goud in handen te hebben.

Maar liefst 751 respondenten ontving de UU, waarvan driekwart aangaf niet voldoende te zijn geholpen door de Jehova’s na seksueel misbruik. De UU constateert dat het hartstikke gevaarlijk is bij Jehova’s en vindt het daarom verstandig als de Staat wat meer gaat controleren. De Jehova’s spreken schande en eisen vergelding bij de rechter!

Jehova’s zijn vooral woedend dat het seksueel misbruik direct wordt gekoppeld aan hun religie en instituut, dit is volgens hun niet terecht.

,,Geen enkele eerdere studie in Nederland, zeker niet een studie in opdracht van de regering, is gebaseerd op zo’n discriminerende definitie van ‘seksueel misbruik’, waarbij de enige eis was dat het vermeende slachtoffer of de vermeende dader aanhanger is van een bepaald geloof.’’