Break! Regering Rusland treedt af! Voor Poetin ligt de weg vrij om de grondwet te wijzigen

Premier Medvedev en zijn consorten hebben zojuist hun ontslag ingediend bij Vladimir Poetin. Dit betekent dat de weg voor Poetin nu vrij ligt om de de grondwet te wijzigen, zijn ambities zijn om de macht van de president in te perken en meer macht naar het parlement over te hevelen. Wat zal betekenen dat de opvolger van Poetin als president naar alle waarschijnlijk alsnog een speelbal zal blijven van Poetin.

Met deze zet wil Medvedev – toch wel het grootste politieke schoothondje in de moderne geschiedenis – Poetin alle ruimte geven om zo zijn hervormingsplannen met een nieuwe regering door te voeren. Medvedev zal de tweede man gaan worden bij de Russische veiligheidsraad.

DRAADJE OVER #RUSLAND:

1) Zojuist heeft de regering in Rusland ontslag genomen olv premier Dmitri Medvedyev. Deze stap komt daags na de uitspraken van Poetin waarin hij, heel ongebruikelijk, zei te willen tornen aan de grondwet. Daarmee heeft hij de "operation successor" gestart. pic.twitter.com/Nh9D9Kv0xj — Isa Yusibov 🇪🇺 (@Isa_Yusibov) January 15, 2020

Al tijden kijken we met argusogen naar de Russische Beer, want wie zal Poetin overnemen? Met de hervormingsplannen van Poetin zal een deel van de macht van de president worden overgeheveld naar het parlement, wat in realiteit zou betekenen dat de macht van de Russische veiligheidsraad alleen maar groter zal worden. Zo zal Poetin – en zijn ‘familie’ – toch nog flink wat invloed kunnen uitoefenen als formeel gezien het einde daar is van het Poetin-tijdperk.

Met de hervormingen zal het parlement de premier kiezen en niet meer de president zoals het nu is. Naar alle waarschijnlijkheid hopen Poetin en zo ook zijn aristocratische om nog veel macht te behouden in het Kremlin.