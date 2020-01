CDA-minister Hugo de Jonge doet een Ruttetje: ‘Aantal huidige migranten is te hoog!’

Mark Rutte doet het al jaren: iedere keer dat er verkiezingen aankomen pretendeert hij opeens rechts te zijn. De belastingen moeten omlaag, de overheid moet minder uitgeven, en — oh ja — het aantal gelukszoekers dat naar Nederland komt moet omlaag. CDA-minister Hugo de Jonge kopieert die strategie nu. En waarom ook niet? Het heeft immers steevast gewerkt voor Rutte.

In een vraaggesprek met het NRC Handelsblad — inderdaad, die walgelijke linkse krant — zegt CDA-minister dat het zo niet langer kan: het aantal migranten dat Nederland wordt ingelaten moet omlaag. De huidige gang van zaken is niet houdbaar; niet op de lange termijn, tenminste.

“Kijk, als je tienduizend migranten toelaat, dan zijn dat er over veertig jaar, zie de CBS-cijfers, vierhonderdduizend plus hun kinderen. Op zijn minst,” aldus De Jonge. “Dus dat zijn er zeshonderdduizend plus. Maar we hebben nu geen tienduizend migranten, als je het aantal emigranten aftrekt van het aantal immigranten, blijven er meer dan tachtigduizend per jaar. Dus dat is fors meer. Wanneer hebben we het nou met elkaar over de gevolgen daarvan?”

Het is een opmerkelijke uitspraak, zeker omdat er wel degelijk partijen zijn die het hier wél graag over willen hebben. Misschien dat De Jonge nooit gehoord heeft van Forum voor Democratie en de PVV, anders valt die opmerking immers nauwelijks te verklaren.

En nee, De Jonge heeft het niet alleen over migranten uit het Midden-Oosten. “Het gaat ook niet alleen over niet-westerse migratie, vluchtelingen, maar zeker ook over arbeidsmigranten in Europa,” legt hij uit. “Het vrije verkeer van personen in de EU is zo heilig dat we er nauwelijks over durven te praten. Want dat kan ertoe leiden dat we die moeten inperken. Maar ik vind dat we het onder ogen moeten zien.”

Ook dat is een onderwerp waar Geert Wilders en Thierry Baudet het al veel langer over hebben. De Jonge geeft dat ook toe — alleen als de NRC hierover begint — maar stelt vervolgens dat “we dat theme niet [moeten] overlaten aan de flanken.”

Ah ja, de flanken. Die tellen natuurlijk niet mee. Alleen “het politieke midden” is van belang.

Hoe dan ook, Geert Wilders is totaal niet onder de indruk van De Jonges zogenaamde wijsheid:

Verkiezingen in aantocht en de CDA-huichelaars melden zich weer. Decennialang zijn ze verantwoordelijk voor open grenzen, uitbreiding EU, miljoenen meer immigranten en de islamisering van NL. Geloof ze niet! Snel Kamerdebat met minister de Jonge hierover! #Wilders #PVV #CDA https://t.co/EazB6gIhEv — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 4, 2020

“Verkiezingen in aantocht en de CDA-huichelaars melden zich weer,” aldus de PVV-leider. “Decennialang zijn ze verantwoordelijk voor open grenzen, uitbreiding EU, miljoenen meer immigranten en de islamisering van NL.”

“Geloof ze niet!” voegt hij daar aan toe. En hij sluit af met een “[s]nel Kamerdebat met minister De Jonge hierover!”

