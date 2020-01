Knettergek NRC claimt dat uitschakelen Soleimani “de Iraanse invloed in Irak groter [zal] maken”

Dat NRC Handelsblad een lachwekkende krant is wisten we al langer, maar de linkse kwezels maken het nu wel héél bont. In een nieuwe stuk claimen de radicaal-progressieve activisten namelijk dat de uitschakeling van de Iraanse terrorist-generaal Qassem Soleimani de invloed van zijn land in Irak alleen maar groter zal maken.

Huh, wat?

Ja, het staat er echt. “Alles wat de Amerikanen sinds 2003 hebben gedaan in Irak heeft de invloed van Iran daar alleen vergroot,” aldus ene Gert Van Langendock. “De uitschakeling van de Iraanse generaal Qassem Soleimani vrijdagochtend, is daar geen uitzondering op.”

Dit is goed triest. Soleimani werd al jarenlang terecht gezien als dé mastermind van sjiitisch terrorisme. In Irak hebben zijn troepen én milities die door hem gesteund werden letterlijk honderden zo niet duizenden Iraakse én Amerikaanse soldaten vermoord… en — oh ja — hij was ook de man die de Iraakse regering overtuigde om bruut geweld te gebruiken tegen betogers die de euvele moed hadden het oneens te zijn met het beleid van hun overheid. We hebben het dus over minstens honderden Iraakse burgers wiens dood veroorzaakt werd door Soleimani.

Bij leven was Soleimani de man die het hele buitenlandse beleid van Iran ontwierp. De invloed van Teheran op Bagdad? Soleimani. Steun voor extremistische sjiitische milities die hele dorpen, buurten en zelfs steden domineren in Irak? Soleimani. Milities én het Syrische leger die honderdduizenden burgers hebben gedood in Syrië? Soleimani.

Maar nu huilt NRC dat door zijn dood de Iraanse invloed in Irak gróter wordt?

Weet je wat dit is, deze kritiek van linkse kranten op Trumps besluit om de slager van Teheran uit te schakelen? Knettergek. Echt totaal gestoord. Soleimani was het kwade genie in Teheran — in ieder geval qua buitenlands beleid. Hij is zo ongeveer onvervangbaar voor de gekke mullahs — wat dan ook de reden is dat zij zo ontzettend overstuur zijn.

Of is dat het probleem van de NRC? Steunen de linkse mafketels stiekem het radicaal-sjiitische regime van Iran?

