Column Jan Roos: Een man veroordelen omdat hij Koningin Máxima een ‘kankerhoer’ noemt? Klassenjustitie!

Vandaag bereikte columnist Jan Roos het bericht dat een man een taakstraf heeft gekregen, omdat hij Koningin Maxima een “kankerhoer” en een “kankerwijf” heeft genoemd. Als Máxima gewoon een burger was geweest, was het nooit tot een veroordeling gekomen. Jan herinnert zich daarom weer waarom hij zo’n hekel heeft aan de Koninklijke familie: “De “Oranjes” wensen namelijk niet te verliezen en dus buigt de rechterlijke macht met hen mee.”

Zoals bekend heb ik weinig op met het Koningshuis. Het is een ouderwets instituut dat werkelijk geen enkele functie meer heeft in deze tijd. Daarnaast is troonopvolging een buitengewoon ondemocratisch proces, hebben de Oranjes politiek veel te veel in de melk te brokkelen en is het een verschrikkelijk kostbaar geheel.

De tijd dat boven-ons-gestelden konden doen wat ze wilden is voorgoed voorbij, behalve als je je Van Oranje noemt. Dan kan en mag alles. Wil geen belasting betalen? Prima. Wil je voor tientallen miljoenen belastinggeld je paleis verbouwen waar je toch al gratis woont? Prima. Wil je een Formule 1-circuit aanleggen, terwijl de rest van het land stilstaat wegens een zogenaamde stikstofcrisis? Geen enkel probleem. Zelfs GroenLinks staat in Zandvoort te kirren van plezier.

Ik kan u voorspellen dat dit jaar er nog meer scheuren zullen ontstaan in de populariteit van de koninklijke familie. De zaak alimentatiezaak bij de Hoge Raad van Edwin de Roy van Zuydewijn tegen prinses Margarita wordt een waar spektakel. Volgens de rechter is de, weer in genade aangenomen, prinses niet in staat om alimentatie te betalen. Dit terwijl ze een miljoenenvilla bezit en in de media opschept over haar bedrijf.

Want ook hier haalt het Koningshuis alles, maar dan werkelijk alles, uit de kast om die man niet te geven waar hij recht op heeft. Dat daardoor het reeds beschadigde vertrouwen in de rechtsstaat nog meer zal afnemen wordt op de koop toegenomen. De “Oranjes” wensen namelijk niet te verliezen en dus buigt de rechterlijke macht met hen mee. Toch zal het recht uiteindelijk zege vieren in deze zaak. Wat een beerput zal opentrekken van heb ik jou daar.

Het zijn ook de lakeien die om de familie heen kruipen en alle corruptie en machtsmisbruik mogelijk maken, van bijzonder hoog in de boom tot op straat. Zo ook een politierechter die een man heeft veroordeeld voor het beledigen van koningin Máxima. Hij riep dat zij een ‘kankerhoer’, ‘dochter van een moordenaar’ en ‘kankerwijf’ is. Bijzonder onaardig en zeker niet netjes. Maar sinds wanneer wordt je hiervoor veroordeeld? “Volgens de politierechter kan de man hiervoor gestraft worden, ook al hebben de teksten de koningin niet bereikt en heeft zij zelf geen klacht ingediend. De politierechter is het met de officier van justitie eens dat deze woorden van de man niet vallen onder de vrijheid van meningsuiting, omdat ze niet bijdragen aan het publieke debat.”

Nu kan je me veel vertellen, maar welke scheldpartij doet dat wel? Niemand zal straf krijgen wegens een scheldpartij tegen een gewone burger. Dit is dus ordinaire klassenjustitie. En ook dat is in 2020 belachelijk.