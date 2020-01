Column Kenneth Steffers – Het Haagse Politieke Theater kent geen reces, voor je het weet blaast er iemand een nieuw belletje

Volgende week is het reces voorbij. De gordijnen van het Haagse Politieke Theater worden weer op een kier geschoven, want we mogen natuurlijk niet alles zien. Mark Rutte (VVD) zal voor het tiende jaar op rij zijn opwachting maken als goedlachse spreekstalmeester.

Om het nog een beetje spannend te houden is de samenstelling van De Rutte Show door de jaren heen regelmatig ververst. Zo namen we al eerder afscheid van invloedrijke tonelisten als Ivo Opstelten en Fred Teeven (VVD), maar onlangs ook van de gevloerde souffleur Menno Snel (D66).

Vanaf volgende week dus, kunnen we allemaal weer dagelijks genieten van de eindeloze Haagse soap. Een zeepbel waar bijna niet doorheen te prikken valt, behalve tijdens de recessen als we even kunnen opladen nadat we moe zijn gespeeld door de marionettentouwtjes van Rutte.

Totdat, zeer geëerde dames en heren, nog tijdens het reces een politicus in de naam van minister Hugo de Jonge (CDA) de bellenblaas van zijn dochter in het vensterraam ziet staan en denkt: ´Zal ik een klein belletje blazen?´

Net op het moment dat er even geen nieuws uit Den Haag is zoekt De Jonge vervolgens veelvuldig de media op om zijn politieke bubbel aan het volk te verkondigen: ´We hebben teveel migranten in Nederland en daar moeten we iets aan doen.´

Voor je het weet is nog voor het einde van het winterreces de strijd om ´rechts´ alweer begonnen. Hoewel De Jonge onlangs nog zo mooi in de uitzending van Jinek zei: ´Het gaat niet over links of rechts maar over de urgentie van het probleem´.

Van bovenaf legt Mark Rutte de touwtjes van de marionet van De Jonge weer neer. Tevreden kijkt hij over het podium de plenaire zaal in: ´Geslaagde try-out, vanaf volgende week gaan we gewoon op oude voet weer door. Verder met mijn tiende Haagse theaterseizoen op rij.´ En alles bleef bij het oude.

Kenneth Steffers was parlementair redacteur voor DDS in 2019. Hij schrijft iedere woensdag een wekelijkse column over de politieke actualiteit en zal later in 2020 weer teruggaan naar Den Haag.