Column Kenneth Steffers: Met pedofielenvijver TikTok makkelijker dan ooit minderjarigen bespieden

Is het nu ´Made in China´ of ´Mute in China´? In het laatste geval moeten we ons inmiddels wel een beetje zorgen gaan maken. Nee, ik heb het even niet over het coronavirus, maar over de social media-app TikTok, welke vooral populair zou zijn onder kinderen van 9 tot 12 jaar oud.

Maar het zijn niet alleen kinderen die de populaire applicatie gebruiken om grappige filmpjes te bekijken en te uploaden. Ook oudere mannen met verkeerde bedoelingen – zeg maar gerust pedoseksuele intenties – waren binnen no-time op de hoogte van het bestaan van de applicatie. Een nieuwe broedplaats voor perverselingen was dan ook snel geboren.

In een tijdperk waarin kinderen al op jonge leeftijd in het bezit zijn van een smartphone of tablet en gebruik maken van sociale media, is het voor mensen met pedoseksuele lusten makkelijker dan ooit om minderjarigen te bespieden. Dat is zorgelijk.

Wat het allemaal nog zorgelijker maakt is het feit dat de videoapp TikTok op de hoogte was van ongepaste reacties van volwassenen onder video´s die werden geplaatst door kinderen. Echter zag het bedrijf het niet als hun kerntaak om hier iets aan te doen, zo bleek uit een uit interne documenten en alarmerende gesprekken met oud-medewerkers van TikTok.

Ondertussen had TikTok hele andere intenties met hun video-applicatie. Commerciële belangen om precies te zijn. Zo werden video´s van LHBTI´ers en mensen met een handicap of overgewicht op ´mute´ gezet. Dat wil zeggen dat de video´s laag in de ranking van de app werden geplaatst om deze zodoende uit het oog van de massa te onttrekken.

Waarom TikTok op deze manier te werk ging? Simpelweg omdat homoseksualiteit in diverse landen verboden is of als ongewenst wordt gezien. Mensen met een handicap of overgewicht zijn, als we de strategie van het bedrijf willen begrijpen, simpelweg niet aantrekkelijk genoeg om veel likes te scoren. Wat overbleef was de doelgroep waarbinnen de in korte tijd zo populair is geworden: kinderen. En waar kinderen zijn, zijn ook vaak volwassenen in de buurt met verkeerde intenties.

TikTok veranderde al snel in pedofielenvijver totdat deze was vol gestroomd en de media, het NRC Handelsblad in dit geval, in het diepe sprong. Het is fijn dat het lek nu is gevonden en TikTok inmiddels heeft aangegeven om strenger te gaan controleren. Maar vergis u niet: kinderen zijn gevoelig voor hypes. Voor je het weet is TikTok niet ´hip´ meer en stappen ze, in het kielzog van heel wat foute volwassenen, massaal over naar een nieuwe app.