Column: Van hypocriete vliegtuigschaamte naar doorgesnoven drugsschaamte! Wanneer houdt het eens op?

In mijn vorige column heb ik Rob Jetten (D66) even de les gelezen. Dan moet je immers ook maar niet als een quasi-alfamannetje lopen te pochen met je milieugeilheid, terwijl je zelf bijna elke vliegtuigtank leegzuigt. Dat laatste om slechts voor eigen begeerte de halve wereld rond te steigeren.

Maar toen diezelfde Jetten afgelopen week zijn doorgesnoven plan presenteerde om praktisch alle drugs te legaliseren, werden mijn pupillen groter. Het deed me denken aan een stupide plan – tot stand gekomen na een doldwaze afterparty bij een of andere kunstzinnige ´Sugar Daddy´ in een penthouse vol rijk belegde spiegels met coke.

Maar, vanuit mijn strak voorgeprogrammeerde ooghoeken keek ik ook even zeer bedenkelijk naar de rechts-liberale alsmede conservatieve opponenten van Jetten. En daarbij viel mij ook iets op…

´Op rechts´ werd er recentelijk met schande gesproken over het plan van Rob Jetten om meerdere soorten (hard-)drugs te legaliseren. Daarbij deden ook bepaalde politici en ondernemers een duid in het beruchte deugzakje. Sommigen daarvan zitten zelf op het verdachtenbankje. Van anderen weet ik dat ze geen lijntje coke, beter bekend als ´koffie´ in de volksmond, zullen overslaan.

Het is bijna hallucinogeen dat er politici en gerespecteerde ondernemers bestaan die naar de buitenwereld proberen uit te dragen dat we drugsgebruik- en handel (kei)hard moeten aanpakken, omdat de zogenaamde achterban dat graag zou willen horen.

Ondertussen, geloof me, ondertussen kan ik er genoeg aanwijzen die tussen de coulissen graag hun neus nog eens extra poederen: van ´linkse heksen´ tot ´rechtse draken´. Het is allesbehalve moeilijk om ´schuldigen´ aan te wijzen, maar volgens de ongeschreven etiquette doe je dat niet.

Waarom zou je überhaupt iemand ´outen´ al ware ´rechtse elite´ en / of ´grachtengordeljunk´, terwijl dat eigenlijk helemaal niemand een flikker aangaat?!

Kortom: we gaan van #Vliegschaamste nu richting #Drugsschaamte. Maar de hypocrisie (van zowel ´links´ als ´rechts´) blijft er niet minder om.

Kenneth Steffers was parlementair redacteur voor DDS in 2019. Hij schrijft iedere woensdag een wekelijkse column over de (politieke) actualiteit.