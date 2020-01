Column Kenneth Steffers – Vliegschaamte? Kom uit de kast als vliegpassagier of neem lekker de trein naar Sri Lanka!

In zijn column van deze week pakt DDS-redacteur en -columnist Kenneth Scheffers de ergerlijke trend van de ‘vliegschaamte’ aan. “Wat mij betreft mag iedereen activistisch de barricade opklimmen om te strijden tegen de commerciële luchtvaart,” schrijft hij: “maar neem dan de volgende keer ook maar gewoon de trein naar verre bestemmingen zoals Sri Lanka of de Verenigde Staten.”

Ik ben nog niet bezeten van de laatste modegril: vliegschaamte. Iedereen heeft het er opeens over en op de sociale media roeptoeteren veel mensen zelfs voortaan met de tjoektjoek naar hun stedentrip te reizen in plaats van met het vliegtuig.

Ik pieker er niet over. Vliegen is goedkoop, snel en comfortabel. Althans, als je het vergelijkt met zo´n dure en (vaak) trage treinreis. Natuurlijk ben ik ook een voorstander van een mindere belasting voor het milieu, maar uiteindelijk kies ik toch voor het gemak en ik kom daar tenminste eerlijk voor uit.

Terwijl steeds meer Nederlanders vaker het vliegtuig pakken, is ook het aantal landgenoten met zogenoemde vliegschaamte radicaal toegenomen. Als al die bezorgde treinfanaten niet meer zouden vliegen, dan kan het simpelweg niet kloppen dat we meer dan 10 miljoen keer per jaar het vliegtuig pakken.

Kortom, er lijkt een steeds grotere groep ´deugleugenaars´ te ontstaan. Rob Jetten (D66) is daar misschien nog wel het meest praktiserende voorbeeld van. Die vliegt het liefst de hele wereld over om zijn culturele horizon te verbreden, maar doet zich op de sociale media en in de Tweede Kamer voor als een of andere klimaatpaus.

Wat mij betreft mag iedereen activistisch de barricade opklimmen om te strijden tegen de commerciële luchtvaart, maar neem dan de volgende keer ook maar gewoon de trein naar verre bestemmingen zoals Sri Lanka of de Verenigde Staten. En anders: doe gewoon niet zo hypocriet om voor de bühne een beetje te willen deugen en kom gewoon uit de kast als vliegtuigpassagier.

Kenneth Steffers was parlementair redacteur voor DDS in 2019. Hij schrijft iedere woensdag een wekelijkse column over de (politieke) actualiteit.