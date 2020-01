Compleet immoreel! Oplichters misbruiken bosbrand Australië, doen zich voor als slachtoffer

Australische autoriteiten slaan alarm. Niet vanwege de bosbranden, maar vanwege oplichters die de bosbranden misbruiken voor hun eigen gewin! Tot dusver zijn er al 86 meldingen gemaakt van diverse oplichterspraktijken!

Zo’n beetje half Australië lijkt in de hens te staan. Er zouden inmiddels al tussen de 800 miljoen en de 1 miljard dieren zijn omgekomen. Reden genoeg dus om lokaal, nationaal én internationaal álle hulp te aanvaarden die er wordt geboden! Maar niet iedereen denkt er hetzelfde over!

Immorele figuren die met oplichterspraktijken een slaatje uit de situatie denken te kunnen slaan, duiken nu steeds meer op. Zo zijn er mensen die langs de deuren komen en zich voordoen als slachtoffer! Moet je toch eens nagaan dat je in Australië woont en één van de gelukkigen bent wiens huis/buurt door de brand bespaard is gebleven. De hele dag door krijg je berichten van familie, vrienden en de media over hoe ver de brand gevorderd is, wie nu weer z’n huis kwijt is (en moest worden geëvacueerd) of dat iemand nog in leven is (of juist niet). Midden in die totale chaos kijk je een keer uit je raam zie je hoe de hele buurt in rep en roer is. Dan duikt het besef op dat jij ook een steentje bij moet dragen maar wat kun je doen? Er wordt aangebeld: een beetje met roet bedekte man staat voor je deur en vraagt om wat geld, want zijn huis is niet meer. Later kom je erachter dat de man wel degelijk z’n huis nog heeft en drugs is gaan kopen van het geld dat jij voor échte slachtoffers had bedoeld…

En niet alleen met aanbellen worden mensen zo opgelicht, ook diverse nepwebsites, die lijken op websites van liefdadigheidsorganisaties, zijn vrij recent de lucht ingegaan. De goede intenties van nietsvermoedende burgers, die denken te doneren aan een goed doel, worden zo misbruikt door criminelen voor niets anders dan persoonlijk gewin. Een absolute schande!