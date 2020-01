Coronavirus heeft Duitsland bereikt! Nederlandse overheid gaat over op hoogste niveau waakzaamheid

Zoals te verwachten viel wordt het coronavirus zo langzaamaan een wereldwijd probleem én dus een gevaar. Duitsland heeft zojuist haar eerste besmetting gevonden. Een ongelukkige man uit Starnberg, Beieren, is de ongelukkige. Een taskforce heeft de man direct in quarantaine gezet en de man wordt met spoed behandeld. Ondertussen ziet ook onze overheid in dat waakzaamheid nodig zal zijn!

De onrust in Duitsland neemt toe, nu het coronavirus ineens in hun eigen land verschijnt. De man die besmet is verkeerd voor de rest in goede gezondheid. Een speciale ‘task force’ behandelt de man.

“Hij wordt medisch in de gaten gehouden en is geïsoleerd. Mensen die nauwe contacten hadden met de patiënt worden uitvoerig geïnformeerd over de mogelijke symptomen, hygiënemaatregelen en manieren waarop de ziekte overgedragen kan worden

Andere westerse landen als Frankrijk, de VS en Canada hadden ook al burgers aangetroffen die besmet waren. Minister Bruins heeft gelukkig gezegd dat het coronavirus nu wordt bestempeld als een A-ziekte. Wat betekent dat het geschaald wordt in het hoogste dreigingsniveau, ook Nederland zal nu flink wat maatregelen nemen tegen eventuele besmettingen.

Volgens deskundigen van de Universiteit Utrecht is het vrijwel zeker dat de ziekte komt van vleermuizen. Eerder al doken er video’s op dat bepaalde Chinezen nogal dol zijn op vleermuizen-soep, wat mogelijk verklaart hoe het virus mensen heeft geïnfecteerd.