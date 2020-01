Corrupte PvdA-jatmoos steelt meer dan ton uit verenigingskas van Amsterdamse voetbalclub: ‘Ik betreur het!’

Piet Dikken van de PvdA. Remember that name. Hij kon niet van verenigingsgeld afblijven met z’n fikken, en jatte zonder met z’n ogen te knipperen €120.000. Nu is hij één en al berouw en belooft hij alles terug te betalen.

Ha. Je dacht dat de enige die niet deugde bij de PvdA de heer Frans Timmermans was? Naïeveling! Die hele partij zit van top tot teen vol met mensen die denken dat ze een godgegeven recht hebben om eens lekker te verdienen op kosten van de maatschappij. Soms via een wettelijk vastgesteld, vorstelijk, honorarium. Maar anders gewoon door met een grote schep de bankrekeningen van amateurvoetbalclubs leeg te scheppen.

Dat gaat natuurlijk niet zo gemakkelijk, hoor. Daarover kan de Amsterdamse PvdA’er Piet Dikken, die diverse baantjes bij deelgemeentes heeft gehad, meepraten. Hij wist zonder blikken of blazen meer dan een ton euri’s te ontvreemden van een club nietsvermoedende voetballers. Ontluisterend:

“Hij vertelt dat uit onderzoek is gebleken dat 120.000 euro van de rekening van de voetbalvereniging naar de rekening van Dikken werd overgeboekt. Desgevraagd erkent Dikken dat het bedrag is ontvreemd. Hij stelt dat er intussen een betalingsregeling met de club is getroffen. „Uiteraard betreur ik het”, zegt hij. Over de reden waarom het geld werd weggesluisd, wil hij echter geen uitleg geven.

„Het is een heel fors bedrag. Hij heeft inmiddels al wel 40.000 euro terugbetaald”, zegt D.C.G.-voorzitter Gerekink. „We zijn met onze advocaat in overleg over de vervolgstappen die we gaan nemen om het resterende bedrag terug te krijgen. Dat is nog niet terug.””