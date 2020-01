CU ziet niks in drugs-idealen D66! ‘Nederland moet drugsvrij worden’

Waar D66 een puberliberale wanhoopspoging deed met het drugsmanifest, gaat coalitiepartner CU hier hard tegenin. Zij moeten niks hebben van de doorgesnoven walhalla waar D66 in gelooft. Liever vandaag dan morgen ziet CU Nederland drugsvrij worden. Laten we hopen op een harde confrontatie tussen beide partijen, een beetje spanning binnen de coalitie is gezond!

Criminaliteit moet je niet belonen door xtc legaal te maken, maar hard bestraffen.

Het manifest van D66 zwijgt over drugsverslaving en de verwoestende gevolgen daarvan.

In een land waarin drugsgebruik normaal wordt gevonden zijn kwetsbare mensen de dupe.https://t.co/8M2233QcTS — StienekevanderGraaf (@StienekevdGraaf) January 20, 2020

De christenbroeders van CU moeten maar niks hebben van de wanhoopspoging van D66, ze zien helemaal niks in het manifest. Slappe verkiezingsretoriek om enkele stemmen te trekken, terwijl er wordt weggekeken van de schaduwzijdes van drugsgebruik aldus de CU.

De CU moet het sowieso niet hebben van drugs/roken/alcohol, zo vinden zij dat Nederland na rookvrij ook alcoholvrij en drugsvrij moet worden. Opmerkelijk genoeg is D66 ook voor het betuttelen van rokers, maar ondertussen willen ze wel complete drugsvrijheid. Snapt u het nog?

Het drugsbeleid kan nog wel eens een hoofdpijndossier worden voor het kabinet, zeker nu de verkiezingen volgend jaar al in zicht zijn. De kabinetspartijen gaan zich weer nadrukkelijker ‘profileren’, wat wil zeggen dat ze nu ineens wel gaan denken aan hun achterban en partijbeginselen.

D66 zal absoluut geen enkele steun krijgen van de CU. De CU hekelt ook de lakse houding van Nederlanders rondom drugsgeweld en problemen niet meer van deze tijd. Schouders ophalen voor de neveneffecten van de drugsindustrie is niet meer van deze tijd aldus de CU.